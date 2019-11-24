為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中共怒控「詐騙案逃犯」 王立強：早預期中國會抹黑

針對中國官方與媒體指控是「詐騙案逃犯」的說法，王立強24日向澳洲《世紀報》否認，並表示「早已預期中國當局會抹黑」，王強調，「自己向澳洲政府作證時曾經宣誓，深知做假證的嚴重後果」。（圖擷取自YouTube「60 Minutes Australia」）

針對中國官方與媒體指控是「詐騙案逃犯」的說法，王立強24日向澳洲《世紀報》否認，並表示「早已預期中國當局會抹黑」，王強調，「自己向澳洲政府作證時曾經宣誓，深知做假證的嚴重後果」。（圖擷取自YouTube「60 Minutes Australia」）

2019-11-24 23:32:28

〔即時新聞／綜合報導〕「中共間諜」王立強倒戈爆料大舉驚動中國政府，針對上海市公安與中共中央政法委聲稱其為「詐騙案逃犯」，對此，王立強今（24）日透過澳洲媒體否認，並表示「早已預期中國當局會抹黑」。

綜合媒體報導，澳洲媒體昨（23）日報導指出，「中國特工」王立強已向澳洲情報單位提供，他在香港活動所屬的中國軍方情報單位高級官員名單，並披露中國出資在香港、台灣與澳洲進行間諜工作的細節。

王立強倒戈揭開中國間諜的內幕之後，上海市公安局與中共中央政法委「長安劍」這兩天接連指稱，「王立強無業，是涉案在逃人員，犯有詐騙罪，並持有偽造的中國護照和香港永久居民身份證」，其他如《新華社》、《澎湃新聞》等中國媒體也都口徑一致對其大力抨擊。

針對中國官方與媒體指控是「詐騙案逃犯」的說法，王立強24日向澳洲（THE AGE）否認，表示「早已預期中國當局會抹黑」，他還強調，「自己向澳洲政府作證時曾經宣誓，深知做假證的嚴重後果」。

根據香港《明報》報導，王立強目前與妻兒持觀光簽證居住在雪梨，已向澳洲申請政治庇護，對此，澳大利亞國會情報及安全委員會主席哈斯提（Andrew Hastie）盛讚王的勇氣，強調「願意協助澳洲捍衛國家主權者都值得保護」，力促澳洲政府盡快給予王立強庇護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
紅色恐怖！拒來台推翻蔡英文政府 共諜變節原因曝光
2019-11-24 20:19

紅色恐怖！拒來台推翻蔡英文政府 共諜變節原因曝光
中共稱共諜是詐欺犯？ 賴清德：一面之詞未必可信
2019-11-24 18:17

中共稱共諜是詐欺犯？ 賴清德：一面之詞未必可信
光南大批發年終慶 怎麼買怎麼都划算

光南大批發年終慶 怎麼買怎麼都划算
韓聲明拿中共的錢就退選 柯P：廢話！中共當然不會直接撥預算
2019-11-24 15:57

韓聲明拿中共的錢就退選 柯P：廢話！中共當然不會直接撥預算

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播