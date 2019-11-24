中共怒控「詐騙案逃犯」 王立強：早預期中國會抹黑

針對中國官方與媒體指控是「詐騙案逃犯」的說法，王立強24日向澳洲《世紀報》否認，並表示「早已預期中國當局會抹黑」，王強調，「自己向澳洲政府作證時曾經宣誓，深知做假證的嚴重後果」。（圖擷取自YouTube「60 Minutes Australia」）

2019-11-24 23:32:28

〔即時新聞／綜合報導〕「中共間諜」王立強倒戈爆料大舉驚動中國政府，針對上海市公安與中共中央政法委聲稱其為「詐騙案逃犯」，對此，王立強今（24）日透過澳洲媒體否認，並表示「早已預期中國當局會抹黑」。

綜合媒體報導，澳洲媒體昨（23）日報導指出，「中國特工」王立強已向澳洲情報單位提供，他在香港活動所屬的中國軍方情報單位高級官員名單，並披露中國出資在香港、台灣與澳洲進行間諜工作的細節。

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王立強倒戈揭開中國間諜的內幕之後，上海市公安局與中共中央政法委「長安劍」這兩天接連指稱，「王立強無業，是涉案在逃人員，犯有詐騙罪，並持有偽造的中國護照和香港永久居民身份證」，其他如《新華社》、《澎湃新聞》等中國媒體也都口徑一致對其大力抨擊。

針對中國官方與媒體指控是「詐騙案逃犯」的說法，王立強24日向澳洲（THE AGE）否認，表示「早已預期中國當局會抹黑」，他還強調，「自己向澳洲政府作證時曾經宣誓，深知做假證的嚴重後果」。

根據香港《明報》報導，王立強目前與妻兒持觀光簽證居住在雪梨，已向澳洲申請政治庇護，對此，澳大利亞國會情報及安全委員會主席哈斯提（Andrew Hastie）盛讚王的勇氣，強調「願意協助澳洲捍衛國家主權者都值得保護」，力促澳洲政府盡快給予王立強庇護。

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