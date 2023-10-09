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醫院前車禍爭執莽男暴打老翁出人命 家屬慟︰死得好冤枉

謝姓老翁（白衣）遭林男推倒暴打。（民眾提供）

謝姓老翁（白衣）遭林男推倒暴打。（民眾提供）

2023/10/09 13:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市謝姓老翁上月底開車到醫院就醫，因停車問題疑致公車與另輛計程車擦撞，三方就肇因現場爭執時，身材壯碩、不相關的林姓男子竟衝上前暴打謝翁致當場失去呼吸心跳，經搶救3天仍不幸不治，警方訊後將林男依重傷害致死罪送辦，謝翁兒子今天則說，父親死得太冤枉，將進一步釐清車禍相關因果關係究責。

台中市第二分局今天說，警方上月28日9時31分許接獲北區學士路、五義街口，中國醫藥大學附設醫院前有交通事故及3人打架情事，立即派遣線上優勢警力趕赴現場，經了解，47歲呂姓公車司機稱，當時駛經該路口時，為閃避75歲謝姓老翁駕駛的自小客，與45歲趙姓運將的計程車擦撞。

三方駕駛下車查看車損並等待員警到場處理時，領有身心障礙手冊的21歲林姓男子，剛好也在父親陪同下前往醫院複診完畢步出該院大樓，見上述交通事故發生並有激烈爭吵聲，突情緒失控上前推打謝翁，雖經醫院保全人員將雙方拉開勸阻，謝翁竟再次遭林男推倒在地拉扯暴打，疑因此心臟病發作倒地不起。

在場醫護立即協助送醫急救，惟仍於10月1日救治無效死亡，警方表示，員警案發到場迅速逮捕林男並帶返偵辦，後續已依重傷害致死罪嫌移送法辦，經相關單位認定林嫌需強制就醫，目前於醫院治療中；第二分局長周俊銘呼籲民眾，警方針對任何違法脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

而謝翁兒子今天對此說，當天父親車子在公車前面大概距離30公尺，公車與計程車擦撞，司機說是父親車子擋住他害他發生車禍，爭論時林男就出現對父親一陣暴打，此時有一名路人出面阻止說：「你怎麼可以這樣打老人」，林男轉頭過去打那個路人，直到警察趕抵制止林男，他還繼續用腳踹父親，導致父親當場就沒了呼吸心跳。

謝翁兒子表示，車禍發生雖一定有因果關係，但無法證明公車是為了閃避父親車子，因而與計程車擦撞，卻因此導致父親枉死，將向公車業者要求行車紀錄器還原車禍發生經過，替父親討公道。

在場醫護立即協助送醫急救。（民眾提供）

在場醫護立即協助送醫急救。（民眾提供）

警方動員多名警力才制伏林男。（警方提供）

警方動員多名警力才制伏林男。（警方提供）

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