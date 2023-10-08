騎士閃車急煞擦撞賓士 支道阿北未留現場涉肇逃

男騎士閃橫向出現的阿北摔車擦撞鄰車賓士，阿北未留現場涉肇逃警方追查。（民眾提供）

2023/10/08 19:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄39歲徐姓男子騎機車行經六合二路、南台路口，現場並未設紅綠燈，他和另一賓士轎車同向行駛於主幹道，有1名阿北騎機車，自兩車的左側支道垂直騎來，徐姓男騎士見狀急煞倒地，撞上鄰車由邱男駕駛的賓士車，阿北以為事不關己離開，徐男報警指控肇逃，警方表示，徐、邱二人沒有酒駕，肇責有待釐清。

據了解，該起車禍發生於昨（7）日下午，徐男騎機車疑為閃躲左前方阿北的機車，不慎摔車擦撞同向剛好上到的賓士車，他不滿害他摔車的阿北騎士若無其事離開，又叫不停，憤朝對方砸安全帽，徐男報警指阿伯肇逃。

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經查邱男（42歲）駕駛賓士轎車，與徐男騎乘機車同向，皆由六合二路西向東直行，行經該路段無號誌路口時，疑似為閃避自南台路74巷口北向南行駛的輕型機車，導致徐男重機車身不穩，滑倒撞到旁邊邱男的自小客車，造成徐男左腿及膝蓋受傷，幸無大礙。

警方獲報到場處理，並對邱、徐2男酒測，結果均無酒精反應，輕機車騎士阿北未留在現場，協助車禍處理及釐清是否有相關肇責，已涉及肇逃，警方今調閱周遭監視器掌握該車號，後續將通知車主到案說明，如查證屬實，將依肇逃究辦；警方呼籲民眾行經路口時，請減速並注意路口狀況，避免發生事故。

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