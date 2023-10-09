彰化客運闖紅燈險撞轎車 彰客：司機記大過

彰化客運闖紅燈險撞轎車，轎車駕駛嚇得狂噴三字經，彰客將對司機記大過。（民眾提供）

2023/10/09 11:38

〔記者湯世名／彰化報導〕1輛轎車7日晚間行經彰化縣花壇鄉省道台一線往彰化市方向時，正好交通號誌轉紅燈停車等候，不料左後方1輛彰化客運班車緊接著闖紅燈呼嘯而過，與轎車僅差數公分距離，轎車駕駛氣得狂噴三字經、五字經，並追到彰客總站要個說法，彰客則表示根據影片內容，他們將對該名客運司機記大過處分；彰化警分局則指出，該輛客運確有闖紅燈，將依法開單告發。

該輛轎車駕駛指出，前晚7點多他開車在花壇鄉中山路等紅燈，突然內側車道1輛彰化客運班車呼嘯而過，當下幾乎沒減速，當時他如果沒有往右撇過去就被撞上了，彰客離他的車身只有幾公分而已，非常誇張；當時他直接開到彰化客運總站要找主管，但主管全部都下班不在，當下該輛客運剛好進站，他敲門詢問對方剛剛是不是在中山路闖紅燈，對方也說是。

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轎車駕駛說，彰化客運這種草菅人命的累犯行為真的是誇張到一個不行，還好他從後視鏡看到彰客沒有要停車的意思，趕忙把轎車往右側移動，就差幾公分被撞上，真是太可惡。

彰化客運回應表示，針對該輛客運駕駛員行為，確實有闖紅燈行為，將對該名駕駛記大過處分，並給予再教育。

彰化警分局則指出，汽車行駛道路闖紅燈，可依道路交通管理處罰條例第53條處1800元以上、5400元以下罰鍰；大客車闖紅燈則處3600元以上罰鍰。轎車行車紀錄器影片中該輛客運確有闖紅燈，將依法開單告發。

彰化客運從轎車左側呼嘯而過闖紅燈，轎車駕駛嚇得狂噴國罵。（民眾提供）

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