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涉包庇應召集團 松山分局巡佐50萬交保

中崙派出所巡佐陳建業。（記者陳彩玲攝）

中崙派出所巡佐陳建業。（記者陳彩玲攝）

2024/06/05 08:06

〔記者陳彩玲、姚岳宏／台北報導〕台北市警局松山分局又出包，轄下2間派出所昨遭搜索，檢調調查，中崙派出所巡佐陳建業涉嫌收受賄賂、不正利益，包庇松山區某應召集團，還幫2名友人查前科、車籍資料，另松山派出所孫姓員警也疑似涉案，檢方昨訊後依涉犯洩密、《貪汙治罪條例》等罪，諭令陳男50萬交保並限制出境出海，孫男則請回。

松山分局今年5月16日才爆醜聞，巡官劉維中涉嫌於中山分局任職期間，收受電子遊藝場等賭博業者、按摩店、養生館或酒店等色情業者賄賂，北檢訊後，依涉犯妨害風化、貪污治罪條例等罪，諭令劉維中50萬元交保，並限制出境出海。

如今又爆出巡佐涉嫌包庇應召集團，據了解，陳建業年約50歲，從警近30年，平日負責派出所專案，爭取刑案績效，表現不惡。未料，陳男在2017年至2024年間，涉嫌多次收受應召集團丘姓男負責人賄賂、不正利益，將警方查緝及臨檢等訊息，提早告知丘男，此外，還幫車行A友人和B友人分別查車籍資料和前科資料，另曾和陳男同派出所的孫姓員警也疑似涉案。

台北地檢署檢察官唐仲慶昨指揮調查局北部地區機動工作站、內政部警政署政風室、台北市警局、台南市警局，兵分12路，前往松山分局轄下2間派出所等處執行搜索，並約談孫、陳及業者等8名被告，全案朝違反《刑法》洩密《貪污治罪條例》違背職務收賄等罪偵辦。

對此，松山分局表示，將持續清查，如有員警涉案會依法嚴處，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，徹查到底，以維警譽。

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