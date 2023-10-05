「我很像妳老公」 怪叔叔伸鹹豬手摸女店員屁股被判刑

童男摸女店員臀部，又握住女店員的手說，「我很像妳老公」，法院依性騷擾罪判刑3月，可易科罰金。（示意圖）

2023/10/05 11:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市47歲有酒駕前科的童姓男子，今年2月14日半夜跑到中市一間便利商店，伸鹹豬手摸女店員臀部，還握住女方的手說，「妳眼睛很漂亮，我很喜歡妳，我很像妳老公」，台中地院審理時，他承認犯行，且願賠償10萬元，之後又改口說，自己無意賠償，法官認為他態度不佳，依性騷擾罪累犯判刑3月，可易科罰金約9萬元，可上訴。

判決書指出，童男於2020年間，因兩度酒駕的公共危險案件，台中地院判刑1年3月，2021年11月縮短刑期假釋，不料，他在今年（2023年）2月14日0時許，跑到中市一家便利商店，見女店員從倉庫走出，不及抗拒之際，從後方伸手觸碰女店員，之後，又握住女店員的手說，「妳眼睛很漂亮，我很喜歡妳，我很像妳老公」，女店員深感受冒犯而報案。

請繼續往下閱讀...

台中地院審理時，高職畢業、擔任臨時工的童男坦承犯行，他於今年7月與被害女店員協商，願意在7月底支付（賠償）女方10萬元，雙方達成和解，但他沒履行承諾，且於8月時反悔說，想等到出獄再賠償，之後又改口說，自己不想賠償，法官認為他犯後態度不好，又有酒駕前科，再犯性騷擾，已屬於累犯，應加重其刑，依性騷擾罪累犯判刑3月，可易科罰金約9萬元與上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法