送瓦斯司機鑽漏洞 4年無本生意A走公司百餘萬

送瓦斯車示意圖，與本案無關。（記者黃明堂攝）

2023/10/02 09:18

〔記者黃明堂／台東報導〕台東謝姓男子擔任送瓦斯司機時，利用公司查核機制漏洞，侵占原應回繳公司的瓦斯，邊為公司工作，邊當個體戶，變賣所侵占的瓦斯，做起無本生意，4年獲利100多萬元。花蓮高分院依業務侵占罪判刑10月，犯罪所得110萬餘元沒收。

判決書指出，謝男於民國109年11月30日起回溯4年內，在台東某公司擔任送瓦斯司機，負責載送瓦斯桶給客戶、回收瓦斯桶，及向客戶收取瓦斯款後繳回公司等業務，意圖為自己不法之所有，利用公司請司機不定期自動送補貨給月結客戶但欠缺數量查核與回收查驗機制之漏洞，將公司本欲出貨給月結客戶之瓦斯共計27900公斤侵占入己，再將侵占之瓦斯，陸續變賣予不知情的零售客戶，獲取犯罪所得共計83萬7千元。

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謝男另於109年11月30日起回溯3年內，以退氣少報之方式，將應交回公司之瓦斯款項共計27萬元侵占入己，經公司與謝男對帳，款項不符，而追查出他歷年來侵占行為。

謝男坦承不諱，並稱時間久遠且將侵占瓦斯變賣給零售客戶的數量眾多，多名小吃、海產店、洗衣店業者也供稱有向謝叫貨。謝男不服台東地院一審依檢方起訴所採計的侵占期間及數量，向花蓮高分院提出上訴，二審法官撤銷原判，改判他有期徒刑10個月，犯罪所得為110萬7千元，均予沒收。。

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