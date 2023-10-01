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這1罰單代價不小！ 通緝男貪快闖紅燈被抓 中秋連假團圓夢碎

張姓通緝犯騎車貪快趕回家，闖紅燈被警查獲解送歸案，導致中秋團圓夢碎。（讀者提供）

張姓通緝犯騎車貪快趕回家，闖紅燈被警查獲解送歸案，導致中秋團圓夢碎。（讀者提供）

2023/10/01 09:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，張姓機車騎士趕路回家，行經鳳山區經武路與鳳松路口，貪快闖紅燈被女警攔下盤查，針對闖紅燈開罰1800元至5400元，不過，通緝犯身分意外曝光，當場被上銬逮捕解送歸案，中秋連假團圓夢碎。

鳳山警分局文山派出所巡佐王銘意、警員劉宜昀前天（29日）中秋夜執行巡邏勤務時，發現32歲張姓男子騎車行經路口闖紅燈，當場被警員劉宜昀攔下盤查身分。

警方一面向張男說明攔查理由，一面請張男提供相關身分資料，以供警方查驗身分，經查張男今年9月份因詐欺案件，被高雄地檢發布通緝。

張男一聽也備感詫異，並向警方說「案件處理完了」，巡佐王銘意立刻追問「那你去報到了嗎」？張男停頓了一下後向警方坦言「沒有」。

張男無奈原先只是想趕快回家與家人團聚而闖紅燈，誰知這一張罰單的代價不小，除了因詐欺通緝被警方逮捕外，中秋連假也泡湯了，無法順利與家人團圓度過。

警方將張男上銬逮捕，依詐欺罪嫌解送歸案，並針對張男闖紅燈，違反道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處1800元至5400元罰鍰。

鳳山警分局呼籲民眾，若因案涉訟應留意相關司法案件文書，收到法院的傳票，務必依照指定的日期到案說明，以免遭到通緝，成為警方追緝的對象。

張姓通緝犯騎車貪快趕回家，闖紅燈被警查獲解送歸案，導致中秋團圓夢碎。（讀者提供）

張姓通緝犯騎車貪快趕回家，闖紅燈被警查獲解送歸案，導致中秋團圓夢碎。（讀者提供）

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