通緝犯被抓將入監服刑 急得跳腳求警找阿嬤告別

邱姓詐欺通緝犯違規騎車被抓將入監服刑，急得跳腳求警找阿嬤告別。（讀者提供）

2023/09/30 08:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，1名邱姓男子騎機車未戴安全帽行經鳳山區海洋二路，警方攔查竟是詐欺通緝犯，邱男被判刑3年6個月，以為開庭未到案被通緝，警方查獲將入監執行，急得跳腳「我要回家看阿嬤啦！」，警方好人做到底，通知邱男阿嬤到派出所，入獄前嬤孫擁抱告別，警訊後將他依詐欺通緝罪嫌解送歸案。

鳳山警分局新甲派出所警員林柏寓、廖翊彤昨晚巡邏行經鳳山區海洋二路時，發現1名男子騎車未戴安全帽，正準備騎到商店前停車買東西，警方立刻上前將他攔下盤查身分。

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林員定眼一看發現邱姓男子（27歲）就是高雄地檢署今年3月發布的詐欺通緝犯，已經逃亡半年，經以警用行動電腦查詢，比對照片後確認身分，當場將他上銬逮捕。

邱男原本以為只是單純開庭未到被通緝，後來才知道自己已經要入監執行，當場急著跳腳喊「我要回家看阿嬤啦！」，邱男稱阿嬤從小照顧他，嬤孫2人感情很好，這次3年6個月刑期恐怕沒那麼快可以回家，不斷哀求警方讓他回家看阿嬤。

警方好人做到底，幫他通知阿嬤到派出所，讓邱男在入監前，能與阿嬤擁抱告別，警訊後將邱男依詐欺通緝罪嫌解送歸案。

邱姓詐欺通緝犯違規騎車被抓將入監服刑，急得跳腳求警找阿嬤告別。（讀者提供）

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