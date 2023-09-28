闖北檢降國旗改升民進黨旗 男判拘45天確定

男子田山盛國被判拘45日確定。（資料照）

2023/09/28 18:28

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署去年12月16日約談當時的準新竹市長高虹安，男子田山盛國趁隙闖入，降下北檢頂樓的國旗，改升民進黨旗，被依侵入建築物罪起訴。一審台北地院判拘45日，二審高等法院今天（28日）予以維持，全案確定。

高虹安去年被控擔任立法委員期間涉嫌詐領助理費，仍選上新竹市長。同年12月26日，檢調大動作約談準新竹市長高虹安，漏夜訊問後諭令60萬元交保。沒想到當天下午3點左右，田山盛國即趁機闖入北檢管制區，一路上到頂樓，降下高掛的國旗，改升民進黨旗幟。

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案經媒體曝光，北檢才知道遭人侵門踩戶示威，立刻調閱監視器，發現當天下午3點20分，田山先在北檢6樓關閉的管制門前，駐足大約半分鐘，再趁北檢同仁自管制門內走出來的空檔，即門尚未關上之際，順勢進入而一路侵入6樓辦公區域，隨後走上6樓露天平台，將攜帶的民進黨旗幟懸掛至旗桿上。

在新聞大肆報導下，田山盛國2天後投案，承認進入北檢管制區樓層，但否認無故侵入建築物，辯稱「我不知道那是管制門」，並在臉書發表聲明稱掛民進黨黨旗與高虹安案無關，還說自己是受「檢方基層」所託，要求府院黨不要干涉檢察官辦案。

北檢依侵入建築物罪起訴田山，一審北院認定他有罪，判處拘役45天，得易科罰金4萬5000元。田山不服，提起上訴。

二審高院認為一審認事用法無誤，判處拘役45日亦妥適，未逾越比例原則，28日駁回上訴，全案確定。

田山盛國爭議言行甚多，先前國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台執照的換照申請，他為了表達不滿，扯下NCC旗幟並亂噴漆，並曾恐嚇要對NCC委員不利，被依恐嚇等罪起訴。

去年9月，田山盛國闖進媒體人周玉蔻的放言科技傳媒辦公室，咬傷51歲傅姓員工，被北院依傷害罪判處拘役40天；今年3月田山至日本經濟新聞社的台北辦事處潑尿，被依社會秩序維護法裁罰2000元；今年5月3日下午3時許，田山跑到總統府西大門前丟鞋，貶低總統府是垃圾場，被台北地院依社維法的「藉端滋擾公共場所」，裁罰3000元。

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