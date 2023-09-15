不滿進口巴西蛋 抗議常客田山盛國向農業部招牌丟蛋灑墨汁

農業部門銜遭蛋洗和潑墨。（記者劉慶侯翻攝）

2023/09/15 16:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕因不滿農業部進口巴西蛋，國民黨部分議員今（15）日中午前往農業部遞交陳情書，結果經常出現在各抗議場合的「抗議常客」田山盛國，混在人群趁亂朝農業部招牌丟擲雞蛋、潑灑墨汁。北市警中正二分局立即將他逮捕，依違反社維法裁處法辦。

國民黨議員林國春、林金結、洪佳君等人，是今日中午11時40分左右，帶領約10數名群眾前往位在北市中正區的農業部，抗議進口巴西蛋問題，轄管警分局當下派出大批警力維護現場秩序，並協調由議員們遞交陳情書。

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其間，混在抗議群眾中的44歲田男，拿出預備好的一顆雞蛋和一罐墨水，直接朝農業部門口招牌丟擲潑灑，引發現場噪動。警方隨即上前將田男逮捕，並帶回南海派出所偵訊。

警方調查，田男在去年9月因不滿周玉蔻在媒體上發言，寄送臭酸禮盒。同年12月，因不滿新竹市長高虹安遭北檢調查，闖進地檢署6樓升民進黨旗。今年3月，不滿日本經濟新聞社文章內容，前往潑灑糞水。5月往總統府外丟鞋子，均被依法送辦裁罰。

警訊中，田男供稱是不滿進口巴西蛋，所以衝著農業部長陳吉仲來作抗議的。警方訊後依社會秩序維護法查處究辦，同時通報北市環境保護局到場，依廢棄物清理法裁處。

田姓男子遭警方依社維法裁辦。（記者劉慶侯翻攝）

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