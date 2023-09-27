男子持改造霰彈槍獵山羌 踩空誤殺好友遭羈押

蕭姓男子持改造霰彈槍打獵，因滑倒誤殺友人，被法院裁定收押禁見。（記者吳昇儒翻攝）

2023/09/27 19:04

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市蕭姓男子前天（25日）與張姓、楊姓友人到新北市雙溪區泰和街溪邊露營、抓蝦、打獵；其中，蕭男手持霰彈獵槍，溯溪尋找獵物時，不慎雙腳踩空，一時重心不穩，誤扣板機，近距離擊斃身旁抓蝦的張男；案經基隆地檢署指揮瑞芳警分局漏夜偵辦，昨天深夜以蕭男未經許可持有改造霰彈獵槍等犯罪嫌疑重大，以蕭男有逃亡及串供、滅證之虞向基隆地院聲請羈押，法院於今日（27日）凌晨裁准將蕭男羈押禁見。

警方調查， 60歲蕭男與74歲張姓男，前天下午搭乘楊姓友人的車從新北市新莊北上，到新北市雙溪區泰和街某產業道路溪邊露營、打獵；蕭、張、楊等3人在溪邊紮完營後，蕭、張2人結伴溯溪尋找獵物，蕭男持霰彈獵槍尋找山羌等獵物，張男則邊溯溪，邊在溪邊抓蝦。

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晚間9時許，突然傳出槍響，蕭男自稱聽見槍響，趨近一看，發現張男不諳操作槍枝，致槍枝走火誤擊頭部倒地，失去生命跡象，並向瑞芳警分局雙溪分駐所報案。

警、消抵達現場時，趕緊將頭部中彈的張男送醫急救，但張男仍因傷重於深夜11時許不治。警方隨後在溪床旁草叢，找到擊斃張男的霰彈獵槍、10顆霰彈1；警方初步檢視霰彈獵槍，未發現有膛炸，也沒有走火跡象，對蕭男說法起疑，遂報請主任檢察官黃嘉妮、檢察官簡志祥指揮偵辦。

警方隔天搜索蕭男住處，查扣2把土造長槍、19顆霰彈、5瓶鋼珠、與切割器、電鑽、研磨頭及火藥製造槍枝工具；蕭男始坦承誤殺張男的霰彈獵槍是他製造的，霰彈則是他上網購得。

檢方複訊時，蕭男不僅坦承未經許可製造霰彈獵槍，還供出當晚槍枝走火經過指出，他當時手持獵槍溯溪時，因溪床石頭濕滑，腳沒站穩，致使雙腳打滑踩空，一時重心不穩，誤觸板機，打死他身旁在溪床上抓蝦的張男。

檢方認定，蕭男涉犯刑法過失致死、槍砲彈藥刀械管制條例之未經許可製造獵槍、未經許可持有子彈等罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡及串供滅證之虞向基隆地方法院聲請羈押，法院於今日凌晨裁定將蕭男羈押禁見。

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