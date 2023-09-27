為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

好友野營打獵⋯7旬男頭部中彈身亡

警方在露營現場拉起封鎖線，尋獲蕭男棄置的槍枝及子彈。（記者吳昇儒翻攝）

警方在露營現場拉起封鎖線，尋獲蕭男棄置的槍枝及子彈。（記者吳昇儒翻攝）

2023/09/27 05:30

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市蕭姓男子前日深夜與張姓友人帶著改造獵槍到雙溪山區打獵，其中蕭男稱兩人分開行動後，卻突然間聽到槍響，發現張男時頭部已遭槍擊倒地，趕緊報警，張男因傷勢過重不治，警方認為蕭男說詞有所保留，已先對他做火藥殘跡檢驗，釐清他是否涉嫌開槍、誤傷友人，朝違反槍砲彈藥刀械管制條例、過失致死等罪偵辦；基隆地檢署認蕭男說詞可疑，已向法院聲押蕭男。

蕭男報警 稱張男遭槍擊

警方調查，六十歲蕭男當時與七十四歲張男，搭乘楊姓友人的車從新北市新莊到雙泰產業道路一帶露營、打獵，並帶槍入山，楊男先行離開，兩人便在溪邊野營飲酒，隨後分別在上、下游抓蝦。

晚間九時許，蕭男自稱聽見槍響，趨近一看，發現張男疑似不諳操作槍枝，導致走火誤擊頭部倒地，當時已無生命跡象，隨即將槍枝及子彈丟棄到河邊草叢內，並到瑞芳警分局雙溪分駐所報案，宣稱張男遭人槍擊。

警、消抵達現場時，將倒地的張男送醫搶救，仍因傷重於深夜十一時許不治。

警搜出2把槍 聲押蕭男

據悉，偵辦人員初步檢視槍枝，並未發現有膛炸情形，槍管也都正常，沒有走火跡象，因此檢察官特別關注此細節，要求警方務必釐清是誰開的槍；而警方昨夜前往楊姓男友人家中搜索時，又起出二把槍枝，現已將人拘提到案，釐清案情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播