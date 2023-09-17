高雄中生代角頭「高斤」醫院廁所舉槍，16日深夜不治，醫院監視器留下他最後身影。（民眾提供）

2023/09/17 00:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕昔日叱吒一時的中生代角頭「高斤」高姓男子，近年逐漸退出江湖，不料，14日晚上疑攜槍進入高雄市立大同醫院1樓廁所內，不久傳出1聲槍響，高男倒臥血泊，右太陽穴中彈送醫，高男昏迷至隔（15）日晚間，家屬決定拔管，直至16日深夜醫院宣告不治。

檢警初步朝高男開槍自戕方向偵辦，不過，因舉槍轟頭的現場和家中均未見遺書，警方相當謹慎，當時搶救高男時，曾要求醫師人員先將他的雙手包好，以利後續採驗手指有無沾留火藥，釐清槍擊原因。

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高雄市立大同醫院內1樓廁所，14日晚間6時43分許傳出槍聲，高姓男子（61歲）倒臥廁所內地板，現場遺留手槍1把、空彈殼1發，民眾發現報警，緊急送急診室搶救，昏迷已無意識，因現場沒有打鬥痕跡，警方調閱醫院監視畫面，見高男獨自一人進入廁所，他殺可能性低，警方朝舉槍自戕調查釐清中。

據了解，高男綽號「高斤」、「九斤」，有槍砲彈藥前科，2、30年前曾混跡苓仔寮，曾是當時中生代角頭，靠槍賭闖出名號，近年漸淡出江湖，他被發現倒臥小便池前，地上除了1顆彈殻，還有20顆未擊發的子彈（含彈匣），但無遺書，初步排除他殺可能，疑右太陽穴中彈1槍。

另據了解，高男之前曾有就醫情形，近日也傳與家人有爭執，傳出高男拔管死訊，地方人士紛表唏噓，檢警則持續調查釐清槍擊原因。

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