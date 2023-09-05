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桃園狂男約戰仇家 攜雙槍連轟10槍險奪命

桃園市20歲游姓男子因細故糾紛約戰仇家，糾眾攜雙槍連開10槍險奪對手小命，桃檢今天將涉案14人依殺人未遂等罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

桃園市20歲游姓男子因細故糾紛約戰仇家，糾眾攜雙槍連開10槍險奪對手小命，桃檢今天將涉案14人依殺人未遂等罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

2023/09/05 20:37

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市20歲游姓男子與綽號「龍少」的蕭姓男子發生糾紛，雙方於相約2021年6月在平鎮區民族路旁「開戰」，游男透過通訊軟體號召張姓、許姓、鍾姓等13名男子助陣，游男持2把改造手槍與大批子彈，與同夥分別駕車應戰，游到場發現對方開車出現，即持雙槍朝蕭男連轟10槍，蕭男雖躲到車底、仍被槍擊受傷，送醫急救保住小命；桃園檢警歷經年餘偵辦分別逮獲涉案嫌犯，今偵結依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將游男等14人提起公訴，並對主嫌游男建請法院從重量刑。

檢警調查，游姓男子與綽號「龍少」的蕭姓男子有糾紛，雙方相約於2021年6月28日凌晨在平鎮區民族路某處開戰，游男赴約前透過通訊軟體微信糾集張姓、許姓、鍾姓等13名男子助陣，約戰日持已死亡朋友寄藏的2把改造手槍與子彈，與同夥分乘多輛轎車赴約。

一夥人到場後，游男發現蕭男單獨駕車到場，即亮槍對空鳴一槍示威，隨後朝蕭男轎車方向連續開槍，因手中槍枝卡彈，又換另把改造手槍繼續射擊，總計連開10槍，蕭男當時嚇得下車躲到車底處，仍被射擊造成右側肱骨骨折等槍傷，游男等人逞兇後駕車逃離現場，蕭男隨後報案被送醫急救撿回一命；平鎮警分局調閱現場監視器畫面，循線分別查獲游男等14人到案，訊後均移送桃園地檢署偵辦。

檢察官庭訊時，游男等人避重就輕，游並對所持2把改造槍來源，推稱是已經死亡的友人寄藏；檢方認為游男近距離朝被害人開槍，主觀上有不確定殺人故意，其餘共犯雖辯稱到場只是助陣，但檢方認為構成刑法上之「任意共犯」，檢方認為游男僅因細故，公然在道路上開槍，不僅造成被害人受傷，更無視路人恐遭流彈波及的高度危險，偵結依殺人未遂、違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌將游男等人起訴，並建請法院對主嫌游男從重量刑。

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