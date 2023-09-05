雙煞持藍波刀斷腳筋、剁手伏擊砍成重傷 投案辯報一巴掌之仇

新北市三重陳姓、胡姓男子當街持刀砍傷傅姓男子後投案，警方依殺人未遂罪嫌送辦，續追犯案動機。（記者吳仁捷翻攝）

2023/09/05 12:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市傅姓男子昨天下午在三重區仁愛街遭雙煞持刀幾乎砍斷腳筋、砍傷手臂倒地，路人見狀送醫，警方查緝之際，陳姓、胡姓雙煞帶著長度比擬成人前臂長的藍波刀投案，陳男辯稱曾在去年廟會時，因肢體衝突，遭對方打了一巴掌，陳男懷恨在心，發現傅男蹤跡後，與同夥在附近繞行一小時，見傅男出現砍人，警方依殺人未遂罪嫌，將兩人送辦。

三重警方調查，全案發生在4日下午5時許，新北市三重區仁愛街269巷一帶，當時獲報一名男子遭當街砍殺倒地，警方到場，只發現受傷男子流血，連忙將他送醫救治。

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警方展開追查之際，砍人的雙煞，23歲陳姓男子及25歲胡姓男子，持雙刀到三重分局慈福派出所投案；主嫌陳男辯稱，去年底參與廟會活動，行走間與38歲傅姓被害人發生碰撞，突遭傅男打巴掌、嗆聲，懷恨在心。

陳嫌於案發前一天到三重區訪友，偶然間發現傅男行蹤，遂夥同友人胡男，在案發前一小時繞行案發處附近埋伏，雙煞見傅男出現，隨即下車持刀攻擊，造成被害人雙腳及右手劃傷。

傅姓男子到院後，傷勢不輕，他表示完全不認識對方，也忘記曾打過陳嫌一巴掌，警方懷疑另有動機，將對2名犯嫌提出殺人未遂告訴；警方詢問檢方，將兩嫌依準現行犯，以殺人未遂罪移送新北地檢署偵辦。

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