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糗！宮廟前喬債起衝突 他鳴槍示威結果超落漆

蕭姓男子想開槍示威，結果出現卡彈，彈匣還掉落地上，反遭圍毆。（翻攝記者爆料網）

蕭姓男子想開槍示威，結果出現卡彈，彈匣還掉落地上，反遭圍毆。（翻攝記者爆料網）

2023/08/31 17:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮天承府2年前發生一起持槍鬥毆事件，當時兩派人馬相約到廟前談判喬債，結果談不攏變成打群架，蕭姓男子見狀想開槍示威，結果出現卡彈，彈匣還掉落地上，反遭圍毆超落漆，後來警方循線逮捕蕭男，彰化地院審理，依非法持有子彈罪判刑6月，併科罰金3萬元。

據了解，蕭男友人莊男，疑似與劉男因線上博奕產生債務問題，雙方相約2021年11月3日晚間10點在天承府前廣場談判，蕭男陪同前往助陣，但雙方談判沒多就一言不合相互拉扯，蕭男見狀從背包掏出一把手槍，欲對空鳴槍示威，結果發生卡彈，拉滑套時彈匣還掉落地面，旁人見狀立刻反擊圍毆，蕭男嚇得逃離，警方到場後逮捕滋事人士，並撿獲一顆子彈。

判決書指出，蕭男坦承陪同去談判，但辯稱，當天拿的槍是空氣槍，是陪同談判的吳男交給他的，彈匣會掉是因為沒有裝緊，當時掉的是BB彈，不是真的子彈等語，事後向警方交出一把黑色瓦斯槍，稱為當時犯案工具。

彰化地院審理，目擊證人均證述蕭男曾持槍試圖對空鳴槍，但拉了2次滑套都卡彈，最後彈匣還掉落地面等語，另外，現場拾獲的子彈也送往刑事局鑑定結果為非制式子彈，不過金屬彈頭由直徑約8.9mm金屬彈殼組合而成，彈底有撞擊痕跡，經試射可擊發，並具殺傷力。

法官調查，事發時蕭男所持槍具其握把最底端呈倒「√」形，與扣案的黑色瓦斯槍底端呈現一直線，外觀並不相符。審酌，蕭男試圖擊發具殺傷力槍枝，對他人生命、身體產生潛在危害，依非法持有子彈罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

雙方人馬相約宮廟前談判，結果一言不合大打出手。（翻攝記者爆料網）

雙方人馬相約宮廟前談判，結果一言不合大打出手。（翻攝記者爆料網）

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