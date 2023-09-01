高雄舞廳外BMW、小牛藍寶堅尼遭開7槍 19歲主嫌落網

BMW遭開7槍，車身外有多處彈孔。（民眾提供）

2023/09/01 12:13

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市昨天（8月31日）上午9點在新興區七賢二路一家舞廳外發生槍擊案，2輛名車BMW、小牛藍寶堅尼遭連開7槍射擊，警方昨天在屏東鹽埔鄉逮到3嫌，今早10點多在前金區逮捕主嫌林男（19歲）及涉案的周男（20歲），並查獲非制式衝鋒槍1支、非制式90手槍2把。

警方表示，專案小組於案發後查緝在逃嫌犯，採取堅壁清野方式，逐一阻斷藏匿處所及對外尋求奧援管道，今早10點左右在前金區中正四路、成功一路口將主嫌林男及周男2人緝捕到案，並在其身上起獲非制式衝鋒槍1支、非制式90手槍2把，全案詢後依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

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這起案件主要是舞廳外便溺引發的衝突，受害的BMW車主蔡姓男子（31歲）和小牛車主許男（27歲）昨晨在舞廳飲酒，酒酐後在舞廳外的人行道便溺，當時有人在一旁使用手機，懷疑遭人拿手機偷拍，要求檢視對方手機且未發現影像，但也因而爆發衝口角衝突，未料，上午9點多，蔡男停在舞廳外的BMW座車即遭人連開7槍，其中1顆子彈從擋風玻璃貫穿車內座椅，許男的小牛藍寶堅尼險遭波及，據了解，才發現BMW車主蔡男綽號「金毛」，2年前曾持刀在舞廳外刺傷百萬網紅「含羞草日記」的副團長超艾夾。

警方昨天下午５點多先在屏東縣鹽埔鄉1間民宅內拘提涉案的梁男（19歲）、楊男（20歲）及潘男（20歲），今再逮主嫌林男及周男，共5人疑涉案落網。

小牛藍寶堅尼停在一旁也遭槍擊案波及。（民眾提供）

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