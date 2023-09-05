33年前殺人未遂判刑3年 他要求刑事補償7億元

刑事補償法庭覆審駁回黃男請求。（資料照）

2023/09/05 16:23

〔記者吳政峰／台北報導〕黃姓男子1990年間懷疑友人詐賭，當街持番刀追砍對方，被依殺人未遂罪判刑3年確定。黃男自覺遭受冤獄，向台中高分院聲請刑事補償金1億5400萬元，被駁回後，黃提起覆審，提高請求金額至7億1600萬元，日前被司法院刑事補償法庭覆審決定駁回。

1990年間，黃男賭博一直輸，他懷疑友人詐賭，憤而持番刀當街追砍對方，劈中多處，連右手掌都砍下來；友人送醫急救止血，撿回一命。

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一審彰化地院依殺人未遂罪判黃男8年6月；二審台中高分院改判無罪；最高法院發回；台中高分院更一審改判刑3年；最高法院1992年駁回上訴確定。黃男發監執行。

33年後，黃男突向台中高分院請求刑事補償，主張自己原本獲判無罪，「不知後來又怎麼執行下去」，應還他清白，補償1億5400萬元。他認為，所有相關文件請查調台中地檢署及台中地院，現為科技時代，電腦一按就明明白白，請由電腦查明，還他自由及所請求的補償。

台中高分院指出，黃男曾具狀向法務部提出聲請刑事補償狀，惟並未附具請求補償所憑的裁判書正本或其他相關證明文件，與刑事補償法第10條第4款的規定不合，其請求程式顯有未備。

台中高分院曾命黃男補正，但黃迄今未依法補正，且其請求顯無所據，故決定駁回其請求。

黃男不服，提起覆審，主張以現今科技時代，電腦一按就知道其受冤，法官違背法律的審判，謀害殘障人士，應賠其總計為7億1600萬元。

刑補法庭表示，黃男請求刑事補償，卻未依規定附具相關證明文件，台中高分院已以裁定命其於收受裁定5日內補正，但黃男逾期迄未補正相關證明文件，補償請求不合規定。合議庭日前評議後駁回黃男聲請，全案確定。

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