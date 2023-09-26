為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

惡狼巧克力牛奶「加料」 女模生日拍照遭性侵驚醒全裸跪趴

徐姓男子佯稱拍攝專輯封面，卻在巧克力牛奶摻入FM2，迷昏20歲女模並性侵，高院判徐賠償女模100萬元確定。（情境照）

徐姓男子佯稱拍攝專輯封面，卻在巧克力牛奶摻入FM2，迷昏20歲女模並性侵，高院判徐賠償女模100萬元確定。（情境照）

2023/09/26 17:37

〔記者楊國文／台北報導〕台北市徐姓男子3年前以製作音樂專輯需拍攝封面為由，誘騙當天過20歲生日的女模至其租屋處拍攝專輯封面，卻偷偷在她的巧克力牛奶中摻入藥效強烈的安眠藥FM2，迷昏小模後性侵，過程中，女模被弄痛醒來發現自己全裸正跪趴在床上，徐男疑似企圖「走後門」對她肛交，怒告徐男性侵她並求償，最高法院上個月依加重強制性交罪判徐10年定讞；民事部份，高等法院認定徐的犯行造成女模身心嚴重傷害，判應賠償100萬元定讞。

檢方調查，徐男（37歲）自稱從事音樂創作，與長相甜美的女模透過交友網站認識後，2020年1月2日下午3時，徐男透過LINE與女模連繫，以拍攝音樂專輯封面為由，邀約她做為模特兒，到其工作室進行拍攝。

女模認為，當天是她20歲生日，多次拒絕徐的邀請，但徐不放棄嘗試說服她，她最後只好答應，當天在北市大安捷運站見面後，被帶往徐男北市大安區租屋處準備「開工」。

不料，徐男竟心懷不軌，竟在巧克力牛奶飲品中摻入藥效強烈的安眠藥FM2，女模喝下幾口巧克力牛奶，就陷入沉睡。

徐男見女模昏迷不醒，在他住處床上性侵她，疑似還企圖對她肛交，此時，女模因私處感覺疼痛而驚醒，赫然發現正「全裸趴跪著」，立即出聲喝止，徐男不理會她，僅以「嗯哼」回答。

此時，正巧女模的男友打手機給她，因當天是小模生日，2人相約晚上用餐。女模接起手機後，立即向男友求救，趕來接走她，並報警提告徐涉嫌性侵，並求償200萬元。

徐男在台北地院刑庭應訊時，坦承2人發生性關係，但辯稱當天對方到達他住處後，飲用他提供的熱巧克力後，因疲倦在疑上睡著，不久，他叫醒她，徵得她同意後，2人自然發生性關係，乃合意性交，並未在熱巧克力中摻入FM2藥物。

北院發現，小模和男友於離開徐男住處後，立即於1月3日凌晨採尿液檢驗，確實呈現FM2陽姓反應，對照她事發前的診斷紀錄，未曾開立過含有FM2成分的藥物；小模也指稱，之前未吃過任何鎮定劑、精神藥物或解決失眠問題的藥物，加上小模的男友也出庭證稱，當時接到女友時，發現她全身軟弱無力，綜合認定徐男涉嫌下藥性侵事證明確，判他10年徒刑。

徐男不服判決，上訴高等法院，高院認定一審判決並無違誤，仍重判10年徒刑。徐仍不服，提起上訴，最高法院上個月判決駁回，徐判刑10年定讞，須入獄。

民事部份，一審依據刑事調查的相關證據，認定徐犯行侵害女模性自主權、身體權，及身心痛苦，判徐應賠償100萬元，徐不服，提起上訴，高等法院認定一審判決無誤，判決駁回，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
隨機性侵女童！ 高雄小港森林公園驚見變態阿伯
2023/09/26 13:41

隨機性侵女童！ 高雄小港森林公園驚見變態阿伯
「軟屌」男潛入心上人住處性侵失敗 被判4年半定讞
2023/09/26 11:07

「軟屌」男潛入心上人住處性侵失敗 被判4年半定讞

科技創新接軌國際 臺南在地企業開創嶄新藍圖
按摩師摸女客陰部、指侵竟無罪 經理證詞讓他臉綠了
2023/09/25 17:10

按摩師摸女客陰部、指侵竟無罪 經理證詞讓他臉綠了
台中妙齡女夜店慶生泥醉遭性侵 提告獲賠60萬
2023/09/24 19:03

台中妙齡女夜店慶生泥醉遭性侵 提告獲賠60萬

臺南攜手產官學研 產業升級邁向國際化
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播