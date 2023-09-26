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隨機性侵女童！ 高雄小港森林公園驚見變態阿伯

67歲陳姓男子在小港森林公園隨機性侵女童未遂被羈押。（資料照）

67歲陳姓男子在小港森林公園隨機性侵女童未遂被羈押。（資料照）

2023/09/26 13:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕67歲陳姓男子在小港森林公園對落單女童伸狼爪，幸女童的外祖父即時出現，讓孫女順利逃過狼爪，陳男竟於隔天重返現場伺機再找目標下手，檢察官當庭逮捕陳男，並向法院聲押獲准。

檢警指出，本月20日下午3點多，10歲女童放學後跟著外祖父到小港森林公園散步，女童看到公園裡有兒童戲沙區，跟阿公說自己想留下來玩沙，阿公見戲沙區還有其他小朋友，沒多想就讓孫女留下來玩，自己則是到公園裡四處散步閒逛。

半個多小時後，阿公散步完，走回戲沙區途中，發現孫女被一名陌生阿伯糾纏，且戲沙區已無其他小朋友，阿公感到疑惑，喊了孫女名字一聲，孫女急忙從該名陌生男子懷裡掙脫，哭著跑向阿公，當阿公從孫女口中得知被該名阿伯欺辱時，惡狼早已跑得不見人影，阿公於是趕緊帶著孫女報警。

警方獲報調查時，透過公園裡監視器畫面，發現涉案的陳姓男子欺負完女童，隔天竟又重回現場四處找尋下手目標，員警認為滋事體大，趕緊向檢方報請指揮，並傳喚陳男到案說明；陳到案後對案情避重就輕，檢察官黃嬿如複訊後，認為陳男涉犯對未滿14歲女子犯強制性交未遂罪嫌重大，且有羈押原因及必要性，除當庭諭知逮捕外，並向法院聲請羈押獲准。

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