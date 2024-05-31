勾結詐團女友洩密、收勞力士黑水鬼還幫洗錢 北市刑大偵查佐被訴

台北市刑警大隊偵五隊偵查佐楊家偉。（取自北投波麗士臉書粉絲專頁）

2024/05/31 15:26

〔記者王定傳／新北報導〕台北市刑警大隊偵五隊偵查佐楊家偉與電信詐團成員戴嘉瑩交往，涉洩漏詐團成員偵辦進度及警方查緝專案訊息給戴女，並收下詐團贈送的50萬元勞力士黑水鬼錶及8千元錶帶，另出名幫女友購入位於新北市新莊區中原東路房產，幫忙藏匿犯罪所得，新北地檢署今依違反貪污治罪條例等罪，起訴楊員及戴女、詐團首腦詹宗穎共38人。

檢方還發現，知名律師顏瑞成在詹男被羈押禁見後，指示助理讓詐團成員友人帶走影印的偵查卷宗資料外，還幫詹的前妻及一名不詳人士傳遞家書「我會全扛你不用怕」及字條「錢我會定期給你打」，送進台北看守所讓詹男瀏覽，詹看完後竟在字條空白處寫下：「你不用認，口供就照原本的修改就好」等，顏從中「穿針引線」傳遞訊息，涉洩密罪嫌。

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據了解，綽號「肉肉」的楊家偉，從2015年起在北市北投分局光明派出所任職，2022年間，考上偵查佐後轉調任北市刑警大隊偵五隊服務，年紀輕輕的他因女友而結識詐團，卻禁不起誘惑而洩密收賄，因此被法辦，並於今年5月1日離職，斷送大好前程。

至於與楊員勾結的詐團，首腦分別是詹宗穎、鄭伊言、游雲漢等人，他們指揮旗下成員，引誘被害者至可操控遊戲結果的「假博奕、真詐欺」平台匯款儲值下注，再以「養套殺」方式騙走被害者血汗錢約1億5千多萬元，受害人數582人。

檢警調在偵辦這起詐團案時發現楊員涉入，深入追查得知，楊員早在2019年就知道女友從事詐騙，為了掩護戴女及詐團成員，涉在2021年至2022年間，登入內政部警政署警政知識聯往單一簽入應用程式的刑案資訊系統、智慧分析決策支援系統及165反詐騙系統平台，查詢詐團成員涉案偵辦進度再轉告戴女。

不僅如此，楊員從2019年起至2022年間，涉數度洩漏警方的賭博及詐騙查緝專案期間資訊，給詹男、戴女等人，以利詐團成員掌控檢警偵辦進度躲避查緝，甚至出名幫女友購屋、申請房貸及簽立房屋裝潢契約，藏匿犯罪所得。

詐團為了好好「供養」這位門神，不僅帶著楊員吃香喝辣、出遊，甚至贈送價值50萬元的勞力士黑水鬼手錶及8千元勞力士錶帶，作為楊員提供查緝情資的對價。

檢方還發現，楊員因查詐團成員偵辦進度而被台北市刑大督察組鎖定，為免東窗事發，竟找熟識友人檢舉詐團成員從事賭博詐欺，製作不實筆錄欲藉此搪塞。

檢察官周懿君指揮刑事局偵九隊、新北市刑大科偵隊、調查局新北市調查處偵破此案，楊員及戴女、顏瑞成均自白犯罪，檢方因此依洩密、偽造文書及違背職務行為收賄、洗錢等罪嫌起訴楊員，戴女則涉參與犯罪組織、加重詐欺及洗錢，顏瑞成則涉洩密罪嫌。

詐團首腦詹宗穎涉指揮犯罪組織、加重詐欺、行賄及洗錢等罪嫌，另名首腦鄭伊言亦涉指揮犯罪組織、加重詐欺及洗錢等罪嫌，游雲漢通緝中，其餘成員則被依參與犯罪組織、加重詐欺及洗錢等罪嫌起訴。

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