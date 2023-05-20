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    老闆忘記帶走的52萬勞力士「黑水鬼」 員工4折賤賣給當鋪

    清潔公司老闆的黑水鬼被員工偷走，低價賣給當鋪業者變現。（記者黃佳琳翻攝）

    清潔公司老闆的黑水鬼被員工偷走，低價賣給當鋪業者變現。（記者黃佳琳翻攝）

    2023/05/20 09:37

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市一名清潔公司老闆帶著員工到客戶家中打掃時，將配戴的勞力士黑水鬼手錶取下，打掃完忘記戴上，被曾姓員工偷偷拿去當鋪典當20萬元；老闆原不想追究，後來意外發現手錶被曾男偷走，報警後還查出他竟是「7條通」。

    警方指出，在高雄開設清潔公司的陳姓男子，4月下旬與2名員工前往位於美術館的客戶家中清潔時，為方便打掃，將市價52萬元的勞力士手錶取下，放在廚房的中島上，直到隔天才想起手錶沒有拿，趕緊拿客戶提供的鑰匙返回察看，但手錶已不翼而飛。陳男雖曾懷疑員工順手牽羊，但因沒有證據也不想冤枉人，只好暫時作罷。

    5月18日上午，陳男一如往常工作時，因忘了帶手機，向曾姓員工（37歲）借用公司無償提供的手機來聯絡工作事宜，意外發現裡面竟然有曾男與當鋪的對話，還提及典當手錶事宜，陳男便試探性詢問勞力士手錶的事，當鋪業者也回應:「上次的黑水鬼嗎？」，後得知手錶已經交給下游廠商，立即向警方報案。

    警方初步了解，曾姓男子自2022年9月27日起陸續遭新竹、台北、桃園、士林、南投、高雄及橋頭地檢署發布通緝在案，且7案全是詐欺罪嫌。曾男為躲避追緝都以徒步或搭乘大眾運輸工具上下班，甚至連手機都還是公司老闆無償提供使用，竟不知感恩，還偷走老闆的高價手錶典當20萬元，落網時辯稱款項已花用一空。

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