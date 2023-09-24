台中妙齡女夜店慶生泥醉遭性侵 提告獲賠60萬

台中一名女子到夜店慶生泥醉，遭一名余姓男子趁機性侵得逞，法官判賠60萬元。（記者陳建志攝）

2023/09/24 19:03

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名20多歲女子，去年4月在台中一家夜店參加慶生會，席間認識余姓男子，余男竟趁女子泥醉不省人事，將她抱到車內，載到自己工作的茶坊招待所2樓包廂性侵得逞，女子清醒後懷疑遭性侵提告，台中地院一審判余3年2個月徒刑，民事判賠60萬元。

判決指出，余姓男子已離婚育有一子，去年4月30日凌晨5點多，在台中一家夜店，認識到夜店參加慶生會的被害人，慶生會結束時，見被害人酒醉不省人事，將她抱至不知情友人所找代駕車內，載往自己工作的茶坊招待所。

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余男將女子抱至茶坊招待所2樓包廂內，趁她熟睡無法抵抗時性侵得逞，完事後因得知有另名司機要載女子，將她揹下樓後載回住處，女子清醒後懷疑遭性侵，向警方報案。

警方獲報找上余男，余男坦承酒後一時情緒失控犯案，台中地院認定余男趁被害人酒醉熟睡不能反抗，做出乘機性交的犯行，造成被害女子無法磨滅的傷害，加上余男未與被害人達成和解，因此判刑3年2月。

被害女子並提起請求損害賠償的附帶民事訴訟，要求賠償80萬元，不過法官在審酌雙方身分、地位及經濟狀況並加害的情形與受傷的程度後，判賠60萬元，可上訴。

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