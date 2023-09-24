男子性侵2繼外孫女 公園、車上逞獸慾判13年

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2023/09/24 15:37

〔記者黃明堂／台東報導〕台東一名男子對兩名年幼的繼外孫女多次性侵，學校操場邊的叢林、公園，甚至小貨車停在路邊就強逞獸慾，另在路邊以提供搭便車為由，載一陌生成年女子到山區空地性侵得逞。台東地院依妨害性自主罪，判處13年有期徒刑。

判決書指出，某男為兩名女幼童的外婆的再婚配偶，女童稱呼為外公，具有家庭暴力防治法之家庭成員關係，在2女均為未滿7歲、性觀念未臻成熟，並無完全之性自主同意能力時，分別在住家內、某學校操場周圍樹叢中，及停放於某處的小貨車上，對其中一名外孫女強制性交。

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109年7月某日晚間，他到北部借宿在繼外孫女家中，以帶她外出買飲料之機會，在社區附設之公園池塘旁，脫掉她的內外褲強制猥褻。某日又在自家廚房，命繼外孫女跪趴在地，強制性交得逞。

兩位幼童的母親是姐妹，姐姐且因與丈夫感情不睦，為了生計在北部謀生，一度將女兒託母親照顧，妹妹則是住在北部，借宿給回診的某男，女兒卻遭性侵並且染患性病，就醫後追問出被性侵的過程，再發現姐姐的女兒也遭性侵，先後報警處理。某男否認，但兩幼童對於過程描述相當詳細。

另外，警追查出此男於111年8月間駕自用小貨車，路邊見身心障礙的成年女子隻身可欺，竟為逞色慾，假借搭載她返家邊她上車，卻載到山區空地強制性交。

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