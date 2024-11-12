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    首頁　>　社會

    閃前車掉落電風扇急煞 高市6機車連環撞

    高市三民區上班尖峰6機車追撞2人受傷送醫，6人酒測值均0肇因待查。（民眾提供）

    高市三民區上班尖峰6機車追撞2人受傷送醫，6人酒測值均0肇因待查。（民眾提供）

    2024/11/12 11:17

    首次上稿 08:56
    更新時間 11:17

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市三民區中華二路與十全二路口北上慢車道上今（12）日上午7時4分許6輛機車追撞，造成3人受傷送醫，肇事原因大逆轉，竟是最前方45歲賴姓騎士機車附載電風扇掉落，造成後方機車連環追撞；賴男涉嫌肇事逃逸，上午已被警方帶回偵訊。

    據調查，賴男（45歲）騎重機車附載風扇沿中華二路南往北直行，行經案發地點風扇突然掉落，後方同向機車騎士楊男（35歲）見狀緊急煞車，導致後方陶男（49歲）附載乘客沈男（42歲）煞車不及撞上，尾隨在後的江男（39歲）、譚男（31歲）、黃男（36歲）、陳男（61歲）等4輛重機車均疑因未保持安全距離，煞車不及追撞。

    6輛機車連環追撞起於陶姓騎士不明原因追撞前方楊姓騎士，雙雙受傷，後方4輛機車也疑似閃避不及先後擦撞、追撞前方機車；陶姓騎士指稱，因見前方一輛機車掉落電風扇，為了閃避掉落物才急煞被撞。

    警方調閱路口監視器，鎖定掉落風扇的賴姓騎士。警方表示，受傷的黃男右手脫臼，他所附載的乘客李男（35歲）擦挫傷，均送高醫就醫，另名陳姓騎士鎖骨骨折，緊急送聯合醫院就醫。現場駕駛酒測值均為0，無酒駕情事；初步研判肇因為載運貨物未綑紮牢固掉落，導致後方車輛疑未保持安全距離煞車不及釀禍，詳細肇因尚待交通警察大隊進一步鑑定分析。

    三民一警分局表示，賴男所載運貨物掉落未留下處置，疑涉肇事逃逸部分，本分局已立即調閱監視器追查其到案，全案依刑法公共危險罪函送偵辦。併依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款（處3000元至1萬8000元罰鍰並責令改正或禁止通行）及第62條第3、4項（處3000元以上9000元以下罰鍰，吊銷其駕駛執照）予以製單舉發。

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