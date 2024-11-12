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    首頁　>　社會

    網友以市府郵局等電話臉書貼文徵才 惡整至少4單位

    網友以蘇姓假名於臉書社團貼文徵才，被高雄市議員李雅靜發現是高雄市政府公園處電話，經查工務局澄清未徵才。（議員李雅靜臉書）

    網友以蘇姓假名於臉書社團貼文徵才，被高雄市議員李雅靜發現是高雄市政府公園處電話，經查工務局澄清未徵才。（議員李雅靜臉書）

    2024/11/12 12:04

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕網友以蘇姓假名多次於臉書社團，涉嫌惡整公園處、郵局等單位電話，臉書貼文徵廟會、夜市射氣球等人員，警方查出至少4個單位受害，所幸目前尚無民眾受騙，警方調閱網路IP位址，全力追緝該名網友，全案朝向詐欺、偽造文書罪嫌偵辦。

    高雄市議員李雅靜於臉書社團發現一則廟會徵才貼文，指稱12月鳳山廟會遶境徵工作人員，工作待遇1天1400元，還供三餐及贈送廟會衣服等，意者私訊或致電。

    李雅靜比對高雄市工務局網頁，發現是公園處公務電話，經致電工務局查證，確認沒有發布徵人啟示；公園處也澄清沒發布徵人啟事，提醒民眾這是詐騙手法，務必提高警覺。

    鳳山警方據報展開調查，與市刑大共組專案小組，發現網友以蘇姓假名於臉書社團多次貼文，不但以公園處電話徵廟會遶境人員，還以郵局電話徵麻將人員，甚至以經濟部產業園區電話徵夜市射氣球工作人員等，連不動產公司電話也被臉書PO文徵才社工，清查至少惡整4個單位。

    鳳山警方已於臉書多則不實貼文下留言這是詐騙手法，防止民眾受騙外，並通知臉書社團管理員將多則不實貼文下架，並清查165反詐騙電話，確認目前沒有民眾報案受害，將調閱網路IP追查蘇姓假名網友，全案朝向詐欺、偽造文書罪嫌偵辦。

    網友以蘇姓假名於臉書社團多次貼文，以郵局電話徵麻將人員惡搞。（擷取自臉書）

    網友以蘇姓假名於臉書社團多次貼文，以郵局電話徵麻將人員惡搞。（擷取自臉書）

    網友以蘇姓假名於臉書社團多次貼文，以經濟部產業園區電話徵夜市射氣球工作人員。（擷取自臉書）

    網友以蘇姓假名於臉書社團多次貼文，以經濟部產業園區電話徵夜市射氣球工作人員。（擷取自臉書）

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