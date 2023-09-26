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首頁　>　社會

「軟屌」男潛入心上人住處性侵失敗 被判4年半定讞

最高法院。（資料照）

最高法院。（資料照）

2023/09/26 11:07

〔記者溫于德／台北報導〕男子阿成（化名）愛慕女子，前年持拷貝鑰匙潛入家中掐其脖子、賞巴掌，再用膠帶捆本雙手，準備性侵時因「軟屌」而未得逞。到案阿成辯稱是女子未依約提供性交，未獲一、二審採信，依侵入住宅強制性交未遂罪判他4年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

前年5月30日中午，阿成戴安全帽、口罩、手套，持鑰匙潛入女子租屋處，趁女子熟睡掐其脖子再恫嚇：「不要叫，不然我殺妳」，接著賞女子巴掌也用膠帶綁住女子雙手，接著強行脫下女子內褲；但他因生殖器無法勃起而無法性侵。

法院審理時，阿成拒絕認罪辯稱，之前女子無法辦居留證，找他幫忙，兩人談好由他提供戶籍讓供寄放，代價是女子提供1次性交；後來阿成持女子給的鑰匙進入租屋處，要求性交被拒，他才生氣地用右手推女子的左肩，也跟女子說：「沒關係，我去移民署檢舉妳是假結婚過來的」。

然而女子證稱，阿成之所以會有她租屋處的鑰匙，是因為阿成曾經向她借車，剛好她全部的鑰匙都在一起；案發當下，熟睡的她突然感覺有人掐她的脖子，驚嚇之際只看到男子戴安全帽及黑口罩，接著就被打臉，男子也用其生殖器碰她的下體，只有幾秒，不過男子因為「不行」，接著就跑走了。

一審台北地院、二審高等法院均指，女子若非親身經歷，無法證述這些內容，更重要的是，女子內褲褲底採到的DNA與阿成相符，代表女子所述內容可信。

一、二審考量阿成為滿足一己私慾，侵入女子家中以強暴、脅迫方式強制性交未遂，但考量女子希望給阿成自新機會，依侵入住宅強制性交未遂罪判刑4年6月。最高法院駁回上訴定讞。

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