都是遭車越線奪命！桃園女騎士身亡 父親去年被竹科副總撞死

桃園市23歲梁姓女子騎機車遭左轉轎車撞擊，機車倒在路口處，梁女經送醫不治；涉嫌肇事逃逸廖姓駕駛人昨天深夜被發現於宜蘭縣南方澳一間土地公廟旁輕生死亡。（記者余瑞仁翻攝）

2023/09/26 13:35

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市23歲梁姓女子昨天（25日）下午騎機車行經大園區華興路一段、航城路二段路口時，遭提前從雙黃線左轉「切西瓜」的白色自小客車撞擊，送醫不治；69歲廖姓男駕駛一度下車查看，隨後驅車離去，涉嫌肇事逃逸，昨晚被發現在宜蘭縣蘇澳鎮輕生。對於外傳廖男曾服務警界、且擔任過大園警分局長，桃園警方表示，經查廖男未曾擔任過任何警職。

這起不幸事故也傳出如同悲劇重演，警方調查意外發現，梁女被違規切雙黃線左轉的轎車撞擊殞命，去年5月18日梁女的父親在新竹縣新埔鎮也遭跨越黃線違規左轉的賓士休旅車撞上，2天後傷重不治，涉嫌肇事的賓士車駕駛是天虹科技羅姓副總，事後還一度傳出警方關說疑雲，喧騰一時。

請繼續往下閱讀...

警方掌握，梁女的戴姓父親去年5月18日傍晚騎機車準備前往新竹縣竹北市的保全公司上班，途經新埔鎮褒忠路時，遭天虹科技羅姓副總駕駛賓士休旅車違規跨越雙黃線左轉撞上，經送醫急救，仍於2天後傷重不治。

時隔400多天，戴男從母姓的女兒昨天也是騎機車成為車下冤魂，同樣被切雙黃線違規左轉的車輛撞擊，當場失去生命跡象、送醫不治，父女時隔年餘同遭違規跨越雙黃線的車輛撞擊身亡，讓人不勝唏噓。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

23歲梁姓女子騎機車遭左轉轎車撞擊，機車倒在路口處，梁女經送醫不治；警方掌握離奇巧合，梁女的父親去年5月18日於新竹縣新埔鎮也是騎機車被跨越雙黃線左轉的賓士些旅車撞擊送醫不治，父女倆時隔年餘同遭車禍殞命、令人唏噓。（記者余瑞仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法