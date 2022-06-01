「羅偉瑞不是我堂弟」 羅秉成請張禹宣自重

天虹科技副總羅偉瑞開車肇事撞死騎士一案爭議延燒，顏寬恒競選總部前發言人張禹宣質疑羅偉瑞為羅秉成（見圖）的堂弟，對此，羅秉成提出駁斥。（資料照）

2022/06/01 17:32

〔記者李欣芳／台北報導〕天虹科技副總羅偉瑞5月18日開車肇事撞死騎士一案爭議延燒，顏寬恒競選總部前發言人張禹宣繼影射行政院發言人羅秉成介入此案後，今天下午再度於臉書發文質疑羅偉瑞為羅秉成的堂弟，對此，羅秉成今天下午表示，他只有一個親弟弟，而家父是獨子，所以他也沒有堂兄弟的親戚。他期盼張禹宣「自重」。

羅秉成說，張姓前發言人手上沒有任何證據與事實證明他介入，卻一再以此穿鑿附會方式誤導視聽，實無必要，也浪費社會資源，再盼張姓前發言人自重。

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張禹宣在臉書上表示，既然羅秉成說有問題就歡迎提問，「我就在這邊就教羅秉成，羅偉瑞是不是你的堂弟？是不是你的親戚？如果否認事後又被查證到，你是否敢承諾退出政壇？」

羅秉成下午透過媒體群組表示，他今天上午已在記者會中清楚說明，他對這起車禍案件的始末毫無所悉，也不曾為此事與該案相關人士有任何連絡與接觸，絕無介入或干涉個案之情形存在，而「本人只有一個親弟弟，而家父是獨子，所以本人也沒有堂兄弟的親戚」。

羅秉成表示，他胞弟與該位民眾是童年同學關係而成為臉書好友，但胞弟從未就此案與他有任何聯繫。此外，他與這位民眾完全無業務或任何利害關係存在，而這位民眾因其車禍案件委託律師之事，「本人事前也毫無所悉，遑論有介入或關心該案件之事實存在」。

羅秉成強調，這件任意連結引人錯誤的報導，以懷疑為名行人身攻擊為實，真正的重點應在於有何具體事實與證據，可以證明本人有介入該案？有就拿出來，他絕不迴避，切勿空穴來風，無限上綱，影射傷人。

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