桃園撞死妙齡女騎士 駕駛肇逃南方澳土地公廟輕生

桃園女騎士死亡車禍，涉嫌肇逃的廖姓駕駛在南方澳一處土地公廟上吊身亡。（圖由讀者提供）

2023/09/26 09:34

〔記者江志雄／宜蘭報導〕桃園市大園區昨天下午發生死亡車禍，涉嫌撞死機車女騎士的白色轎車肇逃，69歲廖姓駕駛深夜被發現在宜蘭縣南方澳一家土地公廟上吊身亡，現場留有遺書及藥物，肇事車輛扣押連夜運回桃園，廖男遺體則報請檢察官相驗。

桃園市一名23歲梁姓女子，昨天下午2點騎車經過大園區華興路二段與航城路口，與一輛白色轎車碰撞，梁女倒地重傷送醫不治，轎車加速逃離現場。

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大園警分局調閱監視器畫面，掌握涉案車輛車號，查出肇事車輛沿著國5下蘇澳交流道，蘇澳警分局晚間10點多在南方澳一家土地公廟右側鐵皮屋找到輕生死亡的廖男，現場留有遺書與藥物。

據了解，廖男出身宜蘭，長期在桃園市工作，在保全及物業管理公司擔任幹部，個人臉書登錄就讀中央警官大學，曾有網媒報導，他從警員做到分局長，2004年離開警界，但未獲警方證實。

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桃園市大園區昨天發生女騎士被撞死，駕駛肇逃案件。圖為案發現場。（資料照）

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