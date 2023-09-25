抓到了！早餐店撿500元占為己所 警依侵占遺失物送辦

台中一名李姓男子（右）吃飯掉了500元，卻被隔壁桌江姓男子（左）彎腰撿走，警方獲報查出江男身分，依侵占遺失物函送法辦。（擷取自社會事新聞影音）

2023/09/25 11:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名年約40歲李姓男子，近日到大里西湖路一家小吃店吃飯，等餐時從褲子口袋掏出500元紙鈔放在桌子上，因專心看手機沒注意500元被電風扇吹到隔壁桌子下，沒想到隔壁桌的一名男子發現後，彎下腰撿起500元竟占為己有，李男調閱監視器並報案，警方獲報後調閱監視器，查出是江姓男子（43歲）所為，江男辯稱以為是同行友人掉的，訊後依侵占遺失物函送法辦。

台中一名李姓男子，18日中午到大里西湖路的一家小吃店吃東西，點完餐等餐時從左邊褲子口袋掏出500元紙鈔想付帳，因店員在忙沒收錢，先將500元放在桌子上。

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沒多久500元紙鈔被電風扇吹落到隔壁桌的桌子下，李男因專心看手機沒察覺，沒想到隔壁桌的一名男子發現後，默默彎下腰撿起500元並放在桌上，遺失錢的李男直到店家要收錢，赫然發現500元不見了，趕緊起身環顧四周慌張找錢，這時隔壁桌撿到錢的男子卻裝作若無其事，沒將500元歸還。

李男調閱監視器後向警方報案，霧峰分局成功派出所獲報後，調閱店家和路口監視器，發現該名男子當天是搭乘友人的車子前來，經以車追人查出撿到錢占為己有是一名江姓男子（43歲）。

江男經通知到案說明，表示當天到附近工作，中午休息時和友人到小吃店吃飯，發現桌下有500元，以為是同行友人掉的，才把錢撿起來，坦承有撿到錢，不過500元已經花掉了，警方訊後依侵占遺失物函送法辦。

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