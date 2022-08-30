女過世前結婚不想生母拿走結婚基金 拜託姑姑代管卻遭侵吞

新北地院。（資料照）

2022/08/30 13:08

〔記者王定傳／新北報導〕2019年間，33歲張姓女子因罹患癌症病情惡化，自知不久於世，與陳姓男友結婚後，不想讓與她關係不好的生母有機會拿到遺產，且為避免被課稅，因此把與陳男共同積累下來的277萬元結婚基金會，交給信任的好友與照料她長大的姑姑，託付兩人在她死後把遺產交給陳男，怎料，張女姑姑竟把177萬遺產據為己被告，新北地院審理後依背信罪判張女姑姑8個月徒刑。

判決書指出，2001年間，當時16歲的張女，因生父過世，由她姑姑代為照料長大，2017年間，張女與陳姓男友準備結婚，因張女罹患癌症而延宕，2019年8月間，張女病情惡化、住院治療，自知不久於世，與陳男辦理結婚。

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判決書指，張女不想讓生母有機會拿到遺產，且為避免被課稅，把277萬遺產分別交給姑姑及蔡姓好友，託付兩人在她死後把遺產交給陳男，同年10月，張女過世後，其姑姑卻毀約將款項據為己有而被告。

張女姑姑辯稱她與張女情同母女，從小照料張女長大，與張女投資農地時直接把她可分到的兩百萬元贈與張女，又為鼓勵張女存錢，幫她操盤投資股票，並向張女表示：「賺算妳的，賠的算我的」；張女住院期間，她常去醫院探望，張女甚至提及要贈與一克拉鑽戒，兩人關係緊密，張女生病後當然想要回報，更何況張女曾親口告知：「如果這一關過不了，把錢留著」。

法官調查，張女曾在LINE中貼遺產稅的新聞詢問她姑姑，張女姑姑回說：「我跟妳不在這些親屬關係內、直接用約定轉帳進我的帳戶內就行了」、「全部要留給陳男只要跟我說一聲，塵埃落定後6個月後領回給他就可以了」，張女亦拜託好友幫她，因為「我只信任你」、「但是有生母很麻煩」、「我不想要我們賺得錢被別人拿走」等。

法官再綜合陳男及蔡女證詞等證據，判定張女姑姑只是受託借名代管177萬元，明知姪女心意卻違背任務，又未能與陳男和解、或賠償，加上陳男方面請求從重量刑、不同意給予易科罰金刑度，因此判刑8月。

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