為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    遭恩師胞妹控告侵占上億遺產 名製作人邱瓈寬、楊智明出庭

    今早10時30分，邱瓈寬（左）訊後獲請回，面對記者追問有沒有什麼想說或需要澄清？邱未發一語。（記者錢利忠攝）

    今早10時30分，邱瓈寬（左）訊後獲請回，面對記者追問有沒有什麼想說或需要澄清？邱未發一語。（記者錢利忠攝）

    2022/03/24 10:52

    〔記者錢利忠／台北報導〕知名製作人邱瓈寬的恩師、資深製片裴祥泉數年前過世後，留下1億3555餘萬元遺產，裴以代筆遺囑方式將遺產分給邱瓈寬、製作人楊智明及公司員工們，引起裴的胞妹裴祥麟訴請「確認遺囑無效」，一審判裴祥麟勝訴，現仍於二審審理中，裴祥麟另對邱提吿刑事侵占，台北地檢署今傳喚邱、楊等人出庭，訊後均已請回。

    楊智明的委任律師吳佳蓉今庭後表示，今天檢方開庭內容，主要就是釐清該份遺囑是否存在，裴祥麟也當庭確認有那份遺囑，卻又對遺囑繼承人興訟，根本是浪費司法資源。

    今早10時30分，邱瓈寬訊後獲請回，面對記者追問有沒有什麼想說或需要澄清？邱未發一語。

    二審審理期間，邱的委任律師主張，裴祥麟對其兄裴祥泉有重大虐待情事，喪失繼承權。裴祥麟的律師則強調絕無此事，主張邱等人繼承遺產的遺囑無效。

    邱的委任律師主張，裴祥泉在業界數十年，幾乎沒有人知道他有兄弟姊妹，一直到了病重住院的時候，才忽然冒出家人來探病，爭執遺囑有無效力；此外，律師還主張裴祥麟對裴祥泉有重大精神虐待情事，已喪失繼承權，而民法規定喪失繼承權的人不夠格提起本訴，否則連路人都能來起訴、爭執遺囑的效力。

    裴祥麟的委任律師則主張，裴祥麟是以法定繼承人的身份來主張代筆遺囑有無效力，一切合法，當時裴祥泉是在受贈利害關係人邱瓈寬、漢星公司員工等人「環繞」下所做的遺囑，其效力可疑，而裴祥泉每年過年都會包10萬元紅包給妹妹，妹妹一聽到哥哥住院，也經常前往探視，兩人間感情很好，不相信哥哥會將遺產全部遺贈給他人。

    裴祥麟另透過律師主張，遺囑的見證人陳羿彣、謝雅玲都是漢星公司員工，也是受遺贈對象，陳羿彣是見證人兼代筆人，依民法規定「受遺贈人不得為遺囑見證人」，遺囑應為無效。

    邱瓈寬不服一審判裴祥麟勝訴，上訴二審後，以裴祥泉生前曾遭妹妹「重大虐待或侮辱」為由，訴請法院確認家人繼承權不存在。裴祥麟因而另對邱提吿刑事侵占遺產官司，現由北檢偵辦中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    姑姑代管遺產卻挪用 孤兒姊弟成年提告討回
    2018/07/04 14:48

    姑姑代管遺產卻挪用 孤兒姊弟成年提告討回
    邱瓈寬繼承恩師遺產 恩師胞妹律師：遺囑無效
    2017/11/10 13:44

    邱瓈寬繼承恩師遺產 恩師胞妹律師：遺囑無效

    升息下的穩中求勝法
    邱瓈寬繼承恩師上億遺產遭質疑 法院判遺囑無效
    2017/08/26 00:48

    邱瓈寬繼承恩師上億遺產遭質疑 法院判遺囑無效

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播