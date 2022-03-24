遭恩師胞妹控告侵占上億遺產 名製作人邱瓈寬、楊智明出庭

今早10時30分，邱瓈寬（左）訊後獲請回，面對記者追問有沒有什麼想說或需要澄清？邱未發一語。（記者錢利忠攝）

2022/03/24 10:52

〔記者錢利忠／台北報導〕知名製作人邱瓈寬的恩師、資深製片裴祥泉數年前過世後，留下1億3555餘萬元遺產，裴以代筆遺囑方式將遺產分給邱瓈寬、製作人楊智明及公司員工們，引起裴的胞妹裴祥麟訴請「確認遺囑無效」，一審判裴祥麟勝訴，現仍於二審審理中，裴祥麟另對邱提吿刑事侵占，台北地檢署今傳喚邱、楊等人出庭，訊後均已請回。

楊智明的委任律師吳佳蓉今庭後表示，今天檢方開庭內容，主要就是釐清該份遺囑是否存在，裴祥麟也當庭確認有那份遺囑，卻又對遺囑繼承人興訟，根本是浪費司法資源。

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今早10時30分，邱瓈寬訊後獲請回，面對記者追問有沒有什麼想說或需要澄清？邱未發一語。

二審審理期間，邱的委任律師主張，裴祥麟對其兄裴祥泉有重大虐待情事，喪失繼承權。裴祥麟的律師則強調絕無此事，主張邱等人繼承遺產的遺囑無效。

邱的委任律師主張，裴祥泉在業界數十年，幾乎沒有人知道他有兄弟姊妹，一直到了病重住院的時候，才忽然冒出家人來探病，爭執遺囑有無效力；此外，律師還主張裴祥麟對裴祥泉有重大精神虐待情事，已喪失繼承權，而民法規定喪失繼承權的人不夠格提起本訴，否則連路人都能來起訴、爭執遺囑的效力。

裴祥麟的委任律師則主張，裴祥麟是以法定繼承人的身份來主張代筆遺囑有無效力，一切合法，當時裴祥泉是在受贈利害關係人邱瓈寬、漢星公司員工等人「環繞」下所做的遺囑，其效力可疑，而裴祥泉每年過年都會包10萬元紅包給妹妹，妹妹一聽到哥哥住院，也經常前往探視，兩人間感情很好，不相信哥哥會將遺產全部遺贈給他人。

裴祥麟另透過律師主張，遺囑的見證人陳羿彣、謝雅玲都是漢星公司員工，也是受遺贈對象，陳羿彣是見證人兼代筆人，依民法規定「受遺贈人不得為遺囑見證人」，遺囑應為無效。

邱瓈寬不服一審判裴祥麟勝訴，上訴二審後，以裴祥泉生前曾遭妹妹「重大虐待或侮辱」為由，訴請法院確認家人繼承權不存在。裴祥麟因而另對邱提吿刑事侵占遺產官司，現由北檢偵辦中。

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