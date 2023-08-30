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總幹事私吞鉅款判關 以家人罹癌求輕判被打臉

廖姓總幹事涉嫌侵吞大樓管理費2百多萬元，被高雄高分院判刑定讞。（記者鮑建信攝）

廖姓總幹事涉嫌侵吞大樓管理費2百多萬元，被高雄高分院判刑定讞。（記者鮑建信攝）

2023/08/30 06:48

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某公寓大樓廖姓總幹事涉嫌私吞公款200多萬元，被依侵占罪判刑1年8月後，以他和母親罹癌求輕判，高等法院高雄分院指他無法證明外，先前並曾兩度侵占公款共上百萬元被判刑，判決駁回並定讞。

判決書指出，2020年3月23日起，廖姓被告任職於某保全和公寓大廈管理維護等多家公司，並派駐在高雄市富民國宅大樓擔任總幹事職務，業務包括大樓管理費之收存。

2020年9月起至2022年2月止，廖利用收取大樓住戶繳交管理費的機會，涉嫌將210萬元飽入私囊。去年5月31日，辦理業務交接時，無法提出財務報表，經清查始發現內情，被左營分局依業務侵占罪嫌，移送橋頭地檢署偵查起訴。

廖男上訴指出，他與其母均罹患大腸癌，本身另有胃病、低血壓，其妻也有糖尿病，平日靠打零工維持家計，經濟狀況不佳，名下又無財產，希望再給他一次和解機會，並要求從輕量刑。

高雄高分院調查，廖上訴理由，均未提出證明外，他並在2009年和2010年間，分別擔任公寓大廈管理委員會主任、總幹事期間，侵占管理費89萬和210萬，被法院分處徒刑10月和1年確定，如今再犯，毫無悔意又未和解，駁回上訴確定。

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