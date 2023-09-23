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高雄男獨走奇萊北壁下屏風迷路 3單位聯手尋獲

高雄男子（右四）一人獨攀奇萊北壁下屏風新路卻迷路，由新城分局、消防局、太管處等搜救人員合力協助脫困。（花蓮縣消防局提供）

高雄男子（右四）一人獨攀奇萊北壁下屏風新路卻迷路，由新城分局、消防局、太管處等搜救人員合力協助脫困。（花蓮縣消防局提供）

2023/09/23 16:14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕高雄市一名男子19日出發獨攀「奇萊北壁下屏風新路」路線，21日從屏風山新路下山，由於迷路向家人求援，花蓮縣消防局昨天接獲家屬報案啟動搜救，新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁當天立即趁天黑前就近尋人，在塔次基里溪底附近找到失聯者，意識清楚未受傷，由警消協助護送返抵登山口。

花蓮縣消防局在昨天接獲高雄民眾報案，焦急指稱男性家人獨自登山，原計畫是19日由奇萊登山口入山，21日由屏風山新登山口下山。報案家屬說，失聯者稱是在合歡金礦工寮附近迷路。

花蓮縣消防局獲報後，立即組6人搜救隊伍準備入山，包括花蓮縣消防局4名、合歡派出所員警1人、太魯閣國家公園管理處1人，由新秀分隊小隊長金皓帶隊出發。

消防局帶隊官依經驗研判，失聯熱區可能在屏風山舊路、新路交叉口走錯路，走上廢棄舊道，在搜救隊抵達前，由新城分局合歡派出所副所長阮漢魁第一時間趁天色還亮，先行從屏風山新路進入搜索，果然屏風新路下至塔次基里溪底時接觸到失聯者，再與隨後趕到的搜救小組再鐵線跳橋營地附近會合。

失聯者經由搜救小組的高級緊急救護技術員（Emergency Medical Technician-Paramedic, EMT-P）吳冠廷評估身體狀況，意識清楚，無身體不適，可自行行走，協助護送下山抵達登山口。

高雄男子（左一）一人獨攀奇萊北壁下屏風新路卻迷路，由新城分局、消防局、太管處等搜救人員合力協助脫困。（花蓮縣消防局提供）

高雄男子（左一）一人獨攀奇萊北壁下屏風新路卻迷路，由新城分局、消防局、太管處等搜救人員合力協助脫困。（花蓮縣消防局提供）

高雄男子（左一）一人獨攀奇萊北壁下屏風新路卻迷路，由新城分局、消防局、太管處等搜救人員合力協助脫困。（花蓮縣消防局提供）

高雄男子（左一）一人獨攀奇萊北壁下屏風新路卻迷路，由新城分局、消防局、太管處等搜救人員合力協助脫困。（花蓮縣消防局提供）

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