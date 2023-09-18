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結伴登山卻迷途 7旬翁深夜受困山區獲救

搜救人員進入山區將陳翁引導下山。（記者吳昇儒翻攝）

搜救人員進入山區將陳翁引導下山。（記者吳昇儒翻攝）

2023/09/18 08:50

〔記者吳昇儒／新北報導〕74歲陳姓老翁昨日中午與妻子和友人一行19人前往平溪地區健行，預計晚間6時許回到登山口。但陳翁因腳程較慢，不慎脫隊，陳妻在集合點未見丈夫，且天色昏暗，擔心發生意外，趕緊向消防局求援。搜救人員從滴水觀音廟登山口入山，於晚間8時49分接觸到陳翁，趕緊提供水源給他，並引導他下山。晚間10時許，安全將陳翁護送下山。

陳妻於晚間6時47分未見丈夫下山，撥打119向新北市消防局求援，表示一行人上午11點從台北市到平溪區，到滴水觀音步道健行，從中寮尖要往滴水觀音寺方向，但丈夫卻不見蹤影，電話也打不通擔心他發生危險。

消防局立刻派遣汐止中隊、平溪、石碇分隊共5車19人前往救援，搜救人員於晚間7時45分整裝後，從滴水觀音廟登山口準備入山。

搜救人員於晚間8時49分接觸到陳翁時，發現他意識清醒但身體虛弱，有輕微脫水，救護人員給予運動飲品補充水分與糖分，讓他休息一下，慢慢引導他走下山；晚間10時許，將他帶回登山口，經救護人員檢視後，確認身體並無大礙，讓陳翁與妻子一起返家。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，在進行任何山域活動，應在事先研訂相關路線並結伴同行，在活動途中應全神貫注謹慎行走，使意外發生機率降至最低，並避免有脫隊或分散隊伍的情形發生，以免發生事故時無人協助，以致錯過黃金救援時機。希望遊客從事山域活動時，務必注意自身安全。

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