秀林鄉男子酒後遭友打死 花蓮地院首宗國民法官審理案件

花蓮地方法院首件國民法官案件為今年7月29日發生在秀林鄉的傷害致死案件，檢方起訴後近期內將由國民法官專庭刑事第四庭審理。（記者花孟璟攝）

2023/09/23 15:40

〔記者花孟璟／花蓮報導〕發生在今年7月29日的花蓮秀林鄉23歲陳姓男子酒後遭2名友人聯手毆打致死，檢方將打人的游姓、陳姓男子依共同犯傷害致死罪嫌於本月18日起訴，該案因屬於國民法官法規定的案件，也成為花蓮地院第一件由國民法官審理的案件。

23歲陳姓男子在7月29日深夜1點，在秀林鄉富世村一處道路被發現倒臥地面奄奄一息，全身多處骨折、頭骨破裂，送醫急救插管2天後，8月1日凌晨2點不幸過世。

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全案由花蓮地檢署檢察官黃蘭雅指揮警方偵辦，檢警發現死者陳男在28日晚上和朋友游姓夫妻、陳姓友人喝酒，席間發生口角，游姓男子甚至還拿出獵槍對空鳴槍，游姓及陳姓男子則聯手毆打陳男致死，至於獵槍送鑑定後確認沒有殺傷力，被警方依照違反槍砲彈藥條例、傷害致死罪嫌送辦，被告游姓男子遭羈押。

該案本月18日偵查終結，由花蓮地檢署依照傷害致死罪嫌提起公訴，檢方表示，該案為國民法官法第5條第1項第2款「故意犯罪因而發生死亡結果者」所規定之案件，起訴後由花蓮地方法院依照國民法官法進行審理。

花蓮地方法院指出，收案後分為「112年度國審原訴字第1號」，花蓮地院共有3個國民法官專庭，依法經電腦抽籤結果，由國民法官專庭刑事第四庭審理，合議庭審判長（兼受命法官）梁昭銘、法官曹智恒、法官林思婷。

由於被告游男於偵查中羈押，花蓮地檢署檢察官將該羈押被告移審花蓮地院，分為「112年度國審強處字第1號案件」，由未審理本案的國民法官專庭審理，經電腦抽籤由刑事第三庭承審羈押審查，合議庭成員包括審判長（兼受命法官）黃鴻達、法官韓茂山、法官簡廷涓，今日下午2時30分在花蓮地院第一法庭召開審查庭。

涉犯傷害致死罪嫌的游姓男子在偵查中羈押，人犯移審花蓮地院，今天下午開國民法官專庭進行審查。（警方提供）

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