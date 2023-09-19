避免造成家屬二度傷害 嘉義竹崎弒親案不行國民法官參審

嘉義地方法院今裁定，嘉義竹崎弒親案將不行國民參與審判。（資料照）

2023/09/19 19:50

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民法官法今年元旦起實施，嘉義第二件適用國民法官法的竹崎弒親案，嘉義地方法院審酌兇嫌盧女及被害人家屬為骨肉至親，案情攸關被害人家庭隱私生活，為避免家屬受到二次傷害，以及恐造成盧女精神病況失控等情形，今裁定不行國民參與審判，可抗告。

47歲盧女因忍受不住73歲父親失智狀況日趨嚴重，今年6月涉嫌讓老父服藥後將他悶死，再自行服藥輕生被救回，嘉義地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，9月7日移審嘉義地院，法官訊問後裁定羈押。

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盧女透過辯護律師依照已經坦承犯罪，與被害家屬均希望由職業法官審理，避免因國民參審受到社會關注，造成家人二度傷害等理由，聲請不行國民參審。

嘉義地院今裁定准予聲請，嘉義地院認為，考量案件情節，以及檢察官起訴的犯罪事實及罪名、量刑部分，沒有爭議，且盧女及被害人家屬為骨肉至親，被害人家屬就盧女遭科刑範圍的意見至關重要，最終量刑進行國民參審的公益性要求降低等理由，且如果要了解此案長照家庭困境，須深入探究被害人家庭隱私生活，對內心傷痛的被害人家屬，將留下無可抹滅的紀錄等，認為符合國民法官法第6條第1項第4款，為不行國民參與審判為適當情形。

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