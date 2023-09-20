為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中市抽選1萬1250名備選國民法官 中籤率僅千分之5

台中市抽選出1萬1250名備選國民法官，中籤率僅千分之5。（市府提供）

台中市抽選出1萬1250名備選國民法官，中籤率僅千分之5。（市府提供）

2023/09/20 20:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕配合司法新制「國民法官法」今年元旦正式上路，素人即能擔任「國民法官」，與職業法官共組合議庭審理刑案，台中市政府整理年滿23歲且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上、逾224萬名符合資格市民中，以電腦隨機抽選出1萬1250名明年備選國民法官，中籤率僅千分之5，民政局指出，已製成國民法官初選名冊密封送交台中地院運用。

台中市民政局長吳世瑋指出，國民法官制度由來自各行各業的民眾，與法官一起共同審判司法案件，藉著國民法官反映國民生活經驗與意見，讓司法專業與外界對話，使司法更貼近人民，人民更親近司法，也提升司法審判品質及國民對司法的信賴。

台中市政府此次配合台中地方法院，造具明年備選國民法官的初選名冊，截至篩選基準日以今年9月5日台中市設籍人口數計283萬9828人，經篩選符合年滿23歲且連續居住4個月以上，具備積極資格者計224萬866人，並依台中地方法院所需備選國民法官人數，「隨機抽選」1萬1250人。

民政局指出，備選國民法官經台中地院審核小組調查篩選，排除不具備國民法官資格或情形者後，將造具備選國民法官複選名冊，未來若獲列載於複選名冊的民眾，未將會收到法院郵寄的113年度備選國民法官通知書，讓民眾能為明年度個案抽中的可能性預作心理準備。

另提醒民眾，收到通知單一定要好好閱覽並依通知書回傳自我申告調查表，法院對於國民法官的個資絕對保密，也以代碼顯示，避免國民法官受到干擾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
避免造成家屬二度傷害 嘉義竹崎弒親案不行國民法官參審
2023/09/19 19:50

避免造成家屬二度傷害 嘉義竹崎弒親案不行國民法官參審
酒駕撞死孝子重判9年 國民法官判決 全國首宗定讞
2023/09/15 05:30

酒駕撞死孝子重判9年 國民法官判決 全國首宗定讞

東森攜手馬偕門諾 培育護理助偏鄉
5度酒駕！21歲男自撞害死好友 彰檢提國民法官審判
2023/09/13 20:28

5度酒駕！21歲男自撞害死好友 彰檢提國民法官審判
嘉義國民法官參審首案由法院指定辯護人 前法官轉任律師接任
2023/09/13 19:49

嘉義國民法官參審首案由法院指定辯護人 前法官轉任律師接任

挺亞運國手 台新金祭奪金大紅包
桃市抽選明年度備選國民法官 6600人名冊送交地院選任
2023/09/13 13:26

桃市抽選明年度備選國民法官 6600人名冊送交地院選任
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播