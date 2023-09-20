台中市抽選1萬1250名備選國民法官 中籤率僅千分之5

台中市抽選出1萬1250名備選國民法官，中籤率僅千分之5。（市府提供）

2023/09/20 20:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕配合司法新制「國民法官法」今年元旦正式上路，素人即能擔任「國民法官」，與職業法官共組合議庭審理刑案，台中市政府整理年滿23歲且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上、逾224萬名符合資格市民中，以電腦隨機抽選出1萬1250名明年備選國民法官，中籤率僅千分之5，民政局指出，已製成國民法官初選名冊密封送交台中地院運用。

台中市民政局長吳世瑋指出，國民法官制度由來自各行各業的民眾，與法官一起共同審判司法案件，藉著國民法官反映國民生活經驗與意見，讓司法專業與外界對話，使司法更貼近人民，人民更親近司法，也提升司法審判品質及國民對司法的信賴。

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台中市政府此次配合台中地方法院，造具明年備選國民法官的初選名冊，截至篩選基準日以今年9月5日台中市設籍人口數計283萬9828人，經篩選符合年滿23歲且連續居住4個月以上，具備積極資格者計224萬866人，並依台中地方法院所需備選國民法官人數，「隨機抽選」1萬1250人。

民政局指出，備選國民法官經台中地院審核小組調查篩選，排除不具備國民法官資格或情形者後，將造具備選國民法官複選名冊，未來若獲列載於複選名冊的民眾，未將會收到法院郵寄的113年度備選國民法官通知書，讓民眾能為明年度個案抽中的可能性預作心理準備。

另提醒民眾，收到通知單一定要好好閱覽並依通知書回傳自我申告調查表，法院對於國民法官的個資絕對保密，也以代碼顯示，避免國民法官受到干擾。

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