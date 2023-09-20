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台中男假冒檢察官行騙 假公文留證據漏餡被起訴

警方從假公文的指紋，追查到宋男身上，台中地檢署依加重詐欺罪起訴。（記者張瑞楨攝）

警方從假公文的指紋，追查到宋男身上，台中地檢署依加重詐欺罪起訴。（記者張瑞楨攝）

2023/09/20 16:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕住在台中市潭子區的28歲宋姓男子，2021年11月假冒台北地檢署檢察官，向謝姓男子取得存摺與印章、提款卡、密碼，之後領出10萬元，事隔1年半，警方在假公文上採得數枚指紋，進而比對出其身分，宋男被逮後坦承犯行，台中地檢署今天依加重詐欺取財罪起訴。

起訴書指出，宋男於2021年11月加入詐騙集團，同一時間有自稱是中華電信人員、張警官與台中地檢署「何檢察官」的騙徒，打電話向住在北市北投區的謝姓民眾，謊稱積欠稅款，要把所有財產存款交出來「監管」，謝姓民眾誤信騙詞。

2021年11月17日，宋男接到詐騙集團通知，持偽造的「法務部行政凍結管制執行公文」，假冒是檢察官，到北市北投區向謝姓民眾，取得存摺與印章、提款卡、密碼，之後，於提款機領款5次，每次2萬元，合計領取10萬元。

事隔1年餘，宋男沒想到，警方竟於上述假公文「法務部行政凍結管制執行公文」，採集到指紋，且比對查到宋男身上，台中地檢署偵查時，宋男坦承犯行，檢方認為他觸犯洗錢防制法、加重詐欺罪等罪名，依加重詐欺罪起訴，並向台中地方法院聲明，宋男領出的10萬元宣告沒收。

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