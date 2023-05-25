「8條通」冒用假身分 連前女友也被騙2年 警比對指紋拆穿

速男持冒用的郭男身分到台南鹽水戶政所辦理首次出國的人別確認，急忙逃離時被警方攔下。（警方提供）

2023/05/25 22:15

〔記者楊金城／台南報導〕新北市24歲速姓男子身背8件刑案被各地院檢通緝在案，他冒用郭姓男子的身分躲避，直到前天他到台南市鹽水戶政事務所辦理人別確認，才被查覺身分有異，連前女友也被他騙了2年，新營警分局以指紋比對出速男真實身分，昨天將他移送歸案。

速男涉及詐欺、槍砲、毒品等8件刑案，因未到案，被各地院檢通緝，速男供稱拾獲郭男的證件後，冒用郭男身分逃亡，租住在台南市區。

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速男為了申請護照出國，因被冒用的郭男無出國紀錄，速男必須先到戶政所辦理首次出國的人別確認，但因需要雙證件辦理，速男刻意先到柳營區戶政所以遺失為由，換發貼上他的照片的郭男新身分證，再到健保局新營辦公室申請郭男的新健保卡。

前天下午速男持冒用的郭男雙證件再到鹽水戶政所辦理人別確認，但因柳營戶政所在更換郭的新身分證時，發現速男長相和資料上郭男照片「怪怪的」，特別加註。

鹽水戶政所對「郭男」都不在戶籍地辦理相關證件換發和人別確認，資料上又有柳營戶政所的加註，也認為事情有異，通報鹽水分駐所前來處置。

速男為掩飾真正身分，堅稱他是「郭男」，警方查核郭男也沒有前科，所長陳俊宏靈機一動，請「郭男」連絡親人到所，結果「郭男」連絡前女友前來，前女友協助查證也說認識「郭男」2年。

鹽水分駐所為釐清「郭男」真實身分，將他帶去新營警分局偵查隊以指紋比對出他的速姓真實身分，這才拆穿他的謊言，多了偽造文書罪嫌，並發現他的前女友這2年都被蒙在鼓裡。

速男（前）持冒用的郭男身分到台南鹽水戶政所辦理首次出國的人別確認，被警方攔下。（警方提供）

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