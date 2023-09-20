媽祖眼下大膽偷40萬香油錢 2毒蟲落網只剩6萬

基隆市兩名游姓、林姓毒蟲結夥到新北淡水福佑宮偷竊40餘萬元香油錢，警方16小時逮人。（記者吳仁捷翻攝）

2023/09/20 15:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水信仰中心福佑宮近來整修，遭游姓毒蟲鎖定，趁凌晨翻入，持鐵鎚等工具破壞功德箱，偷走40餘萬，翻牆後逃逸，由林姓同夥接應，警方以車追人，鎖定雙盜身分，持拘票到北市一處旅社逮獲人，但短短16小時，雙盜花得僅剩6萬餘元贓款，雙嫌辯稱買毒、彩券花用，警方懷疑雙盜供詞，續追贓款及擴大追查是否涉及它案。

福佑宮主祀天上聖母，近來整修主殿，日前報案指稱40餘萬香油錢遭竊，警方展開追查，發現當天凌晨2時許，一名嫌犯翻牆進入廟內，當著媽祖神像前，持鐵鎚、起子、撬棒，破壞兩個功德箱，偷走其中滿滿香油錢，裝入袋中快速逃離，嫌犯翻牆跳下時被路人撞見，仍自顧自走到暗巷，搭上同夥叫來的計程車逃逸。

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警方獲報重大刑案，展開追查，發現雙盜搭計程車離開，直驅北市兩處，最後藏匿萬華區一間旅社，警方持搜索票、拘票到場，破門逮獲睡夢中56歲林嫌，趁51歲主嫌游男買晚餐返回時，在電梯壓制他逮獲，並在屋內起出一包安非他命、6萬餘元贓款。

警方調查，主嫌游男及接應的林嫌是兒時玩伴，也一起染毒，游嫌案發前一週，經過淡水福佑宮，發現廟方整建，興起盜心，他潛入廟中，以工具破壞功德箱竊取香油錢；因雙盜辯稱把錢拿去買毒、彩券，拒不吐實，警方依加重竊盜、毒品罪嫌，將雙盜送辦，續追贓款及其餘被害人。

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新北淡水福佑宮遭竊40餘萬元香油錢，警方16小時逮人。（記者吳仁捷翻攝）

基隆市兩名游姓、林姓毒蟲結夥到新北淡水福佑宮偷竊40餘萬元香油錢，警方16小時逮人，贓款花得只剩6萬元，還查獲毒品、彩券，警方將兩名毒蟲送辦，續追贓款、其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

基隆市兩名游姓、林姓毒蟲結夥到新北淡水福佑宮偷竊40餘萬元香油錢，警方16小時逮人，贓款花得只剩6萬元，還查獲毒品、彩券，警方將兩名毒蟲送辦，續追贓款、其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

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