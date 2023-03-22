專偷香油錢！6人竊盜集團偷遍桃園宮廟 百年廟宇也遭竊

黃姓、張姓竊嫌潛入大溪普濟堂行竊香油錢，被監視器拍下畫面。（記者李容萍翻攝）

2023/03/22 14:38

〔記者李容萍／桃園報導〕神明的錢也敢偷，人神共憤、這下慘了！

位於桃園市大溪老街主祀關聖帝君的百年廟宇－大溪普濟堂，創立於明治35年（1902年），日前上午向大溪警分局南雅派出所報案廟內香油錢遭竊，警方受理報案警覺幾小時前曾在大溪老街盤查2名深夜遊蕩未歸男子，經調閱廟方和路口監視器，確認2人就是潛入廟內行竊的小偷，專案小組如有神助循線逮捕黃男等6人，查扣毒品及作案工具等證物，今日依竊盜、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

請繼續往下閱讀...

警方表示，以黃姓男子（27歲）為首的竊盜集團6人（年紀27至45歲不等），過去半年，專挑宮廟香油錢下手，偷遍中壢、平鎮、八德、大溪、楊梅、龍潭等多家宮廟，前天深夜黃男、張男同夥2人在大溪老街形跡可疑，警方盤查留下資料，不料該夥2嫌和另一名接應的郭姓男子，就是摸黑趁四下無人闖進普濟堂的竊賊，2人在功德箱查看，利用工具熔燒功德箱破洞，未料廟方箱內加鎖無法得逞。

竊嫌當下有恃無恐繞至功德箱後方縫隙，再利用工具撬開箱內，偷走香油錢現金約4、5萬元，警方接獲廟方報案，成立專案小組循線發現幾小時前在大溪老街盤查的2人可疑，經通報檢方核發搜索票，分別在中壢、大溪等地破門攻堅逮捕黃姓主嫌6人，查扣作案工具隔幾小時後、贓款及少量毒品；廟方得知警方迅速破案，直喊「舉頭三尺有神明，帝君有保庇，真是賊星該敗！」

過程中，屋內的黃姓嫌犯被外面的聲音吵醒，才想爬起床，看看發生發生什麼事，就見警方破門攻堅大喊「趴下，趴下」，6人向警方供稱因缺錢買毒，才會相準宮廟香油錢行竊，而且還會等香油箱裡錢夠多了，才會上門破壞。

黃姓（前）等竊嫌專偷桃園宮廟香油錢被逮。（記者李容萍翻攝）

大溪普濟堂功德箱香油錢遭破壞撬開，警方專案小且破獲6人竊盜集團。（記者李容萍翻攝）

大溪普濟堂功德箱香油錢遭破壞撬開，警方專案小且破獲6人竊盜集團、查扣作案工具。（記者李容萍翻攝）

大溪普濟堂功德箱後方縫隙遭破壞撬開，香油錢被竊。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法