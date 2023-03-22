為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    專偷香油錢！6人竊盜集團偷遍桃園宮廟 百年廟宇也遭竊

    黃姓、張姓竊嫌潛入大溪普濟堂行竊香油錢，被監視器拍下畫面。（記者李容萍翻攝）

    黃姓、張姓竊嫌潛入大溪普濟堂行竊香油錢，被監視器拍下畫面。（記者李容萍翻攝）

    2023/03/22 14:38

    〔記者李容萍／桃園報導〕神明的錢也敢偷，人神共憤、這下慘了！

    位於桃園市大溪老街主祀關聖帝君的百年廟宇－大溪普濟堂，創立於明治35年（1902年），日前上午向大溪警分局南雅派出所報案廟內香油錢遭竊，警方受理報案警覺幾小時前曾在大溪老街盤查2名深夜遊蕩未歸男子，經調閱廟方和路口監視器，確認2人就是潛入廟內行竊的小偷，專案小組如有神助循線逮捕黃男等6人，查扣毒品及作案工具等證物，今日依竊盜、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    警方表示，以黃姓男子（27歲）為首的竊盜集團6人（年紀27至45歲不等），過去半年，專挑宮廟香油錢下手，偷遍中壢、平鎮、八德、大溪、楊梅、龍潭等多家宮廟，前天深夜黃男、張男同夥2人在大溪老街形跡可疑，警方盤查留下資料，不料該夥2嫌和另一名接應的郭姓男子，就是摸黑趁四下無人闖進普濟堂的竊賊，2人在功德箱查看，利用工具熔燒功德箱破洞，未料廟方箱內加鎖無法得逞。

    竊嫌當下有恃無恐繞至功德箱後方縫隙，再利用工具撬開箱內，偷走香油錢現金約4、5萬元，警方接獲廟方報案，成立專案小組循線發現幾小時前在大溪老街盤查的2人可疑，經通報檢方核發搜索票，分別在中壢、大溪等地破門攻堅逮捕黃姓主嫌6人，查扣作案工具隔幾小時後、贓款及少量毒品；廟方得知警方迅速破案，直喊「舉頭三尺有神明，帝君有保庇，真是賊星該敗！」

    過程中，屋內的黃姓嫌犯被外面的聲音吵醒，才想爬起床，看看發生發生什麼事，就見警方破門攻堅大喊「趴下，趴下」，6人向警方供稱因缺錢買毒，才會相準宮廟香油錢行竊，而且還會等香油箱裡錢夠多了，才會上門破壞。

    黃姓（前）等竊嫌專偷桃園宮廟香油錢被逮。（記者李容萍翻攝）

    黃姓（前）等竊嫌專偷桃園宮廟香油錢被逮。（記者李容萍翻攝）

    大溪普濟堂功德箱香油錢遭破壞撬開，警方專案小且破獲6人竊盜集團。（記者李容萍翻攝）

    大溪普濟堂功德箱香油錢遭破壞撬開，警方專案小且破獲6人竊盜集團。（記者李容萍翻攝）

    大溪普濟堂功德箱香油錢遭破壞撬開，警方專案小且破獲6人竊盜集團、查扣作案工具。（記者李容萍翻攝）

    大溪普濟堂功德箱香油錢遭破壞撬開，警方專案小且破獲6人竊盜集團、查扣作案工具。（記者李容萍翻攝）

    大溪普濟堂功德箱後方縫隙遭破壞撬開，香油錢被竊。（記者李容萍翻攝）

    大溪普濟堂功德箱後方縫隙遭破壞撬開，香油錢被竊。（記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    沒錢繳罰單跨鄉偷香油錢 警百米衝刺20秒到場逮人
    2022/08/18 08:56

    沒錢繳罰單跨鄉偷香油錢 警百米衝刺20秒到場逮人
    釣線加黏鼠板「降落」！ 苗栗男賊偷宮廟香油錢被判刑
    2022/05/12 09:26

    釣線加黏鼠板「降落」！ 苗栗男賊偷宮廟香油錢被判刑

    日月光築夢計畫 幫助創新團隊實現夢想
    神明面前連偷6宮廟 台南白河警跨縣市緝獲3人集團
    2021/10/22 12:20

    神明面前連偷6宮廟 台南白河警跨縣市緝獲3人集團
    媽祖有在顧！慣竊從天后宮屋頂摔落 偷錢觸警鈴落網
    2021/07/23 12:45

    媽祖有在顧！慣竊從天后宮屋頂摔落 偷錢觸警鈴落網
    專偷神明的錢下場GG了 被判刑還要強制工作6年
    2021/06/05 08:12

    專偷神明的錢下場GG了 被判刑還要強制工作6年
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播