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國民法官首件上訴三審定讞案件 台中毒駕光頭佬確定判囚12年

台中市男子劉俊龍去年1月吸毒後，毒駕開車在市區狂飆撞死2人、1人受傷。（資料照）

台中市男子劉俊龍去年1月吸毒後，毒駕開車在市區狂飆撞死2人、1人受傷。（資料照）

2024/05/08 17:14

〔記者張文川／台北報導〕台中市男子劉俊龍去年1月吸毒後，毒駕開車在市區狂飆撞死2人、1人受傷，一審台中地院由國民法庭審理，依公共危險致死、肇事致死逃逸罪合併判處12年徒刑，國民法官的見解獲二審、三審肯定，二審台中高分院今年2月維持原判，最高法院今也認為原審認事用法並無不當，量刑亦妥適，駁回劉男上訴，成為第一件一審採國民法官制、上訴至三審定讞的案件。

至於全國第一件由國民法官判決定讞的案件，則是基隆市男子高翊峻酒駕撞死52歲陳姓孝子後肇逃案，基隆地院國民法庭去年8月4日依酒駕致人於死、肇事致人死亡逃逸2罪，判處9年徒刑，檢、辯皆放棄上訴，於去年9月6日一審定讞。

判決指出，劉俊龍2017年被吊銷駕照，2023年1月15日晚間他在家吸食安非他命後，駕自小客車在台中東區亂竄，先在復興路4段、立德街口追撞前方停等紅燈的游姓民眾開的轎車，劉因擔心無照駕駛遭查獲，加速逃離現場。

劉男又接連闖紅燈、逆向行駛、關閉大燈、開上人行道，一路危險駕駛，當晚7點26分行經東區東光園路、振興路口又闖紅燈，撞上綠燈直行的2部機車的葉姓、連姓騎士致傷重不治，連男後座的友人也全身多處骨折，劉男肇事後棄車逃離現場。

一審台中地院採國民法官制審理，依公共危險致死罪量判處10年徒刑，肇事致死逃逸罪判3年，合併應執行12年刑期。檢、辯皆上訴。

二審台中高分院認為，本案一審是國民法官參與審判的案件，量刑是由國民法官與職業法官的過半意見決定，國民法官制的重要目的在於，由國民與法官共同審判，反映國民正當法律感情，增進人民對司法的瞭解與信賴，一審量刑既經半數意見評決，所量處的刑度亦無輕重失據、或偏執一方的不當，因此應予尊重，駁回上訴，維持一審原判。劉男上訴。

最高法院今天評議後也認為，原審的事實認定與適用法條合乎法律，量刑亦尊重國民法庭的裁量權，駁回劉男上訴，全案定讞。

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