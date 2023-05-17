台南北門2宮廟先後被偷香油錢 2賊下手前還先拜拜

許姓竊嫌向台南北門井仔腳泰安宮主神吳府千歲合掌參拜3次偷香油錢，神明也不挺，警方依監視影像逮到他。（警方提供）

2023/05/17 21:04

〔記者楊金城／台南報導〕台南著名景點北門井仔腳鹽田的豬母娘娘廟、泰安宮最近先後傳出香油錢竊案，神明頭上動歪腦筋，2竊賊偷錢前先向神明拜拜也沒用，都被逮捕。

學甲警分局長劉全福說，「舉頭三尺有神明」，偷香油錢不僅神明看著你，警察也會找到你，宵小敢來學甲警分局轄區犯案，下場就是等著被抓送法辦。

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井仔腳「鎮海將軍」豬母娘娘廟，吸引遊客參拜、求姻緣，很有旅遊人氣，4月9日當天遊人如織，前往鹽田巡邏的北門分駐所員警接獲遊客通報有人在廟內拜拜，但鬼鬼崇崇很可疑。

員警立馬衝至豬母娘娘廟，目擊林姓嫌犯手持黏有膠帶的魯班尺及鑷子，以釣魚方式從香油箱的投錢口伸入箱內正要黏取紙鈔，當場被逮。

未料，3天後，井仔腳泰安宮也傳香油錢竊案，讓廟方和信眾氣憤，警方接獲報案後，調閱廟內監視器，發現竊賊將雙面膠黏貼在釣魚線上，再伸入香油箱內黏取鈔票，而且只偷新台幣紙鈔，黏取的馬來西亞幣外幣再投入箱內。好笑的是，偷錢前，竊嫌先向吳府千歲合掌拜拜2次，偷完再拜1次才逃逸。

分局依監視影像，以車追人，鎖定許姓犯嫌涉案，數日後就逮到他，神明也不挺，全案移請台南地檢署偵辦。

林男使用黏有膠帶的魯班尺伸入香油箱中偷錢。（警方提供）

林姓竊嫌（左）到台南著名景點北門井仔腳鹽田的豬母娘娘廟偷香油錢被巡邏警當場逮捕。（警方提供）

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