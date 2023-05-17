台南北門2宮廟先後被偷香油錢 2賊下手前還先拜拜
2023/05/17 21:04
〔記者楊金城／台南報導〕台南著名景點北門井仔腳鹽田的豬母娘娘廟、泰安宮最近先後傳出香油錢竊案，神明頭上動歪腦筋，2竊賊偷錢前先向神明拜拜也沒用，都被逮捕。
學甲警分局長劉全福說，「舉頭三尺有神明」，偷香油錢不僅神明看著你，警察也會找到你，宵小敢來學甲警分局轄區犯案，下場就是等著被抓送法辦。
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井仔腳「鎮海將軍」豬母娘娘廟，吸引遊客參拜、求姻緣，很有旅遊人氣，4月9日當天遊人如織，前往鹽田巡邏的北門分駐所員警接獲遊客通報有人在廟內拜拜，但鬼鬼崇崇很可疑。
員警立馬衝至豬母娘娘廟，目擊林姓嫌犯手持黏有膠帶的魯班尺及鑷子，以釣魚方式從香油箱的投錢口伸入箱內正要黏取紙鈔，當場被逮。
未料，3天後，井仔腳泰安宮也傳香油錢竊案，讓廟方和信眾氣憤，警方接獲報案後，調閱廟內監視器，發現竊賊將雙面膠黏貼在釣魚線上，再伸入香油箱內黏取鈔票，而且只偷新台幣紙鈔，黏取的馬來西亞幣外幣再投入箱內。好笑的是，偷錢前，竊嫌先向吳府千歲合掌拜拜2次，偷完再拜1次才逃逸。
分局依監視影像，以車追人，鎖定許姓犯嫌涉案，數日後就逮到他，神明也不挺，全案移請台南地檢署偵辦。