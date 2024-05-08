登西巒大山撿木生火 4山友緩起訴共須支付公庫16萬

陳姓山友等4人攀西巒大山，因夜間低溫撿拾國有林地雜木生火，影像上傳網路遭舉報，全案依森林法偵辦；檢察官考量雜木價值、犯罪動機予緩起訴處分，但4人應各支付公庫4萬元。（資料照）

2024/05/08 17:37

〔中央社〕陳姓山友等4人攀西巒大山，因夜間低溫撿拾國有林地雜木生火，影像上傳網路遭舉報，全案依森林法偵辦；檢察官考量雜木價值、犯罪動機予緩起訴處分，但4人應各支付公庫4萬元。

陳姓、彭姓、陳姓、李姓4名登山者相約於民國110年2月16日至18日前往南投縣信義鄉西巒大山登山露營，因夜間溫度驟降，違法撿拾國有林地內倒伏枯損雜木，並引燃木材生營火取暖，由於被告等人在社群網站貼文上傳影像，其他網友察覺疑涉違法向相關單位舉報。

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全案去年函送南投地方檢察署偵辦，南投地檢署今天發布資料表示，檢察官鄭宇軒偵辦這件違法撿拾倒伏雜木生火取暖案，經偵查終結，認為陳姓、彭姓、陳姓、李姓被告4人涉犯森林法第52條第1項第4款結夥2人以上竊取森林主、副產物罪嫌。

南投地檢署指出，考量被告等人都有正當工作、素行良好，犯後坦承犯行，竊取雜木林積僅0.36立方公尺，價值僅新台幣907元，4名被告事後已賠償告訴人農業部林業及自然保育署相當金額等情狀，因此都予以緩起訴處分，並應各向公庫支付新台幣4萬元。

南投地檢署表示，此案被告等人撿拾枯木是生火取暖使用，雖與一般「山老鼠」竊伐國有貴重林木情節不同，但在冬季缺水季節天乾物燥，若引發火勢，星星之火可以燎原，危險程度不低；民眾勿心存僥倖，檢方將持續嚴厲偵辦任何破壞生態環境不法行為。

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