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彰化老翁失蹤2週！曾現身雲林堤岸道路 警方出動空拍機尋人

彰化縣福興鄉68歲楊姓失蹤老翁，9月7日上午5點多出現在雲林縣莿桐鄉河堤旁產業道路，打赤膊，穿短褲，牽著腳踏車走。 （民眾提供）

彰化縣福興鄉68歲楊姓失蹤老翁，9月7日上午5點多出現在雲林縣莿桐鄉河堤旁產業道路，打赤膊，穿短褲，牽著腳踏車走。 （民眾提供）

2023/09/20 13:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉68歲楊姓失智老翁失蹤第14天，警方公布最新影像，確認老翁失蹤第2天就騎腳踏車到雲林縣，9月7日上午5點到7點之間，都在雲林縣莿桐鄉河堤旁產業道路牽著腳踏車出現，先是打赤膊，後來就只穿內褲，因為附近小路多，警方出動空拍機全力協尋。

彰化縣議員施佩妤表示，警方在雲林縣莿桐鄉河堤旁產業道調閱監視器，目前只有發現老翁出現兩段畫面，時間點分別是9月7日上午5點41分與6點45分，由於最新一段畫面是老翁只穿內褲牽腳踏車，懷疑是否因為太熱才脫下短褲，或是褲子弄濕了，還是想要到去「潦溪」，就不得而知。

施佩妤指出，她日前也親自跑到雲林莿桐河堤旁產業道路去找找看，發現這段路的人車不多，加上監視器也不多，沿路的小路又多，都增加協尋的難度。她也跑到多間雜貨店、檳榔攤去打聽，並未獲得進一步的消息。

施佩妤強調，目前追到老翁的鏡頭就卡在9月7日，警方也持續派員到雲林縣追蹤並調閱監視器，但因為腳踏車沒有車牌號碼，監視器不敢快轉太多，幾乎都是正常播放速度來比對，而老翁家屬也不放棄希望，從雲林縣擴大協尋範圍到嘉義縣，認為以老翁的體力與健康情況，腳踏車騎不動了，就改用牽的，也許還在雲嘉一帶慢慢走。

施佩妤表示，因為最新一段畫面仍在雲林莿桐，只能請求雲嘉鄉親幫忙，如果有發現騎著橘紅色腳踏車的白髮老翁，上身打著赤膊，腳踏車有個菜籃，都希望能夠提供訊息，讓家屬能夠安心。

彰化縣福興鄉68歲楊姓失蹤老翁，9月7日上午將近7點出現在雲林縣莿桐鄉河堤旁產業道路，打赤膊，只穿內褲，牽著腳踏車走。 （民眾提供）

彰化縣福興鄉68歲楊姓失蹤老翁，9月7日上午將近7點出現在雲林縣莿桐鄉河堤旁產業道路，打赤膊，只穿內褲，牽著腳踏車走。 （民眾提供）

彰化縣福興鄉68歲楊姓失蹤老翁，9月6日從鹿港、福興一帶騎腳踏車出門，目前確認失蹤第二天出現在雲林莿桐。 （民眾提供）

彰化縣福興鄉68歲楊姓失蹤老翁，9月6日從鹿港、福興一帶騎腳踏車出門，目前確認失蹤第二天出現在雲林莿桐。 （民眾提供）

彰化縣福興鄉68歲楊姓失蹤老翁所騎的橘紅色腳踏車。 （民眾提供）

彰化縣福興鄉68歲楊姓失蹤老翁所騎的橘紅色腳踏車。 （民眾提供）

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