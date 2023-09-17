為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新線索！彰化老翁失蹤11天 第2天已入雲林縣境

彰化縣楊姓老翁失蹤多天，最新發現在失蹤第二天出現在雲林莿粡堤岸旁的產業道路。（民眾提供）

彰化縣楊姓老翁失蹤多天，最新發現在失蹤第二天出現在雲林莿粡堤岸旁的產業道路。（民眾提供）

2023/09/17 13:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉68歲楊姓失智老翁失蹤已11天，警方公布最新影像，發現老翁在失蹤第2天就騎腳踏車跨過濁水溪，9月7日出現雲林縣莿桐鄉河堤旁產業道路，這線索讓警方為之振奮，全力協尋中。

縣議員施佩妤表示，老翁平日身體健康，但略有失智情況，因此，9月6日騎腳踏車從福興鄉福興路出門後，先到不遠處的鹿港鎮鹿西路親友家拿信後就失蹤了。鹿港警方調閱監視器畫面，先是發現老翁在9月6日晚間出現在社頭，接著就往彰雲大橋移動，跨越濁水溪進入雲林縣。

施佩妤說，老翁9月7日曾經出現雲林縣林內鄉、斗六市明德里活動中心旁，以及莿桐鄉河堤旁產業道路，判斷老翁一路往南騎，失蹤不到24小時，就從鹿港騎腳踏車到雲林斗六、莿桐，騎了超過5、60公里的路程。

施佩妤強調，目前從監視器畫面看到老翁騎單車的畫面，老翁都是打著赤膊，把上衣放在腳踏車前方的籃子裡，就算是下著小雨，也照騎不誤。

施佩妤說，老翁失蹤已進入第11天，目前已找到老翁失蹤第2天的畫面，老翁已從鹿港騎到雲林縣，如果研判這樣一路向南的速度，就算是騎到高雄、屏東都不奇怪。因此，她已經把老翁協尋的訊息傳到南部LINE群組，希望能夠南部民眾可以幫忙，有發現老翁蹤影，記得通報警方，讓老翁的家人可以安心。

彰化楊姓老翁失蹤多日，目前發現騎腳踏車一路往南，警方也請其它縣市警方協助。（民眾提供）

彰化楊姓老翁失蹤多日，目前發現騎腳踏車一路往南，警方也請其它縣市警方協助。（民眾提供）

彰化楊姓老翁打著赤膊，上衣就放在腳踏車籃子。（民眾提供）

彰化楊姓老翁打著赤膊，上衣就放在腳踏車籃子。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彰化老翁騎單車到雲林失聯11天 動員600人次警力搜尋
2023/09/16 10:12

彰化老翁騎單車到雲林失聯11天 動員600人次警力搜尋
彰化失智翁失蹤第9天 警方公布離家30公里騎腳踏車畫面
2023/09/14 17:17

彰化失智翁失蹤第9天 警方公布離家30公里騎腳踏車畫面

打造都市中的綠洲 遠雄再推新案「遠雄峰蘊」
中國籍失智男來台探親走失 警多方周折暖助返家
2023/09/12 19:38

中國籍失智男來台探親走失 警多方周折暖助返家
高雄9旬老翁颱風天走失 警調監視器找到人了
2023/07/28 17:10

高雄9旬老翁颱風天走失 警調監視器找到人了

關節氣象台發布警報：威脅膝蓋！
老婦人失蹤2天 警消動用空拍機、搜救犬找到人
2023/04/21 18:20

老婦人失蹤2天 警消動用空拍機、搜救犬找到人
獨居翁迷途樹懶式回答 心念「阿華」原來是暖心的他
2022/11/28 20:38

獨居翁迷途樹懶式回答 心念「阿華」原來是暖心的他
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播