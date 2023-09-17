新線索！彰化老翁失蹤11天 第2天已入雲林縣境

彰化縣楊姓老翁失蹤多天，最新發現在失蹤第二天出現在雲林莿粡堤岸旁的產業道路。（民眾提供）

2023/09/17 13:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉68歲楊姓失智老翁失蹤已11天，警方公布最新影像，發現老翁在失蹤第2天就騎腳踏車跨過濁水溪，9月7日出現雲林縣莿桐鄉河堤旁產業道路，這線索讓警方為之振奮，全力協尋中。

縣議員施佩妤表示，老翁平日身體健康，但略有失智情況，因此，9月6日騎腳踏車從福興鄉福興路出門後，先到不遠處的鹿港鎮鹿西路親友家拿信後就失蹤了。鹿港警方調閱監視器畫面，先是發現老翁在9月6日晚間出現在社頭，接著就往彰雲大橋移動，跨越濁水溪進入雲林縣。

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施佩妤說，老翁9月7日曾經出現雲林縣林內鄉、斗六市明德里活動中心旁，以及莿桐鄉河堤旁產業道路，判斷老翁一路往南騎，失蹤不到24小時，就從鹿港騎腳踏車到雲林斗六、莿桐，騎了超過5、60公里的路程。

施佩妤強調，目前從監視器畫面看到老翁騎單車的畫面，老翁都是打著赤膊，把上衣放在腳踏車前方的籃子裡，就算是下著小雨，也照騎不誤。

施佩妤說，老翁失蹤已進入第11天，目前已找到老翁失蹤第2天的畫面，老翁已從鹿港騎到雲林縣，如果研判這樣一路向南的速度，就算是騎到高雄、屏東都不奇怪。因此，她已經把老翁協尋的訊息傳到南部LINE群組，希望能夠南部民眾可以幫忙，有發現老翁蹤影，記得通報警方，讓老翁的家人可以安心。

彰化楊姓老翁失蹤多日，目前發現騎腳踏車一路往南，警方也請其它縣市警方協助。（民眾提供）

彰化楊姓老翁打著赤膊，上衣就放在腳踏車籃子。（民眾提供）

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