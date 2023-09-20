紅斑馬跨轄買餐遭網友出征 國道警：支持基層並維護員警健康權

蕭湘公子拍影片指責國道警跨轄購餐。（記者徐聖倫翻攝）

2023/09/20 13:32

〔記者徐聖倫／新北報導〕自稱是退休員警、在中國APP抖音時常發文指責警方勤務的「蕭湘公子」，昨凌晨上傳影片，他拍下國道員警開著俗稱「紅斑馬」的巡邏車到桃園市龜山購買宵夜，直指2名巡邏員警隨意「跨轄」非常不該，若國道上出事誰來處理。國道警局今做出回應，此2員因生理需求第一時間有所報備，不論是內急或是購餐，2員10分鐘後隨即返會崗位，國道警局表明支持立場，並表示堅定維護員警的「健康權」。

蕭湘公子的影片發上抖音後引來支持者對員警的撻伐聲浪，紛紛留言質疑員警的不是，有網友說蕭湘公子監督警方的行為是為「公民發聲」，質疑值勤時間為何還能離轄買宵夜，紅斑馬也違停在紅線上，直指警方「未盡本份」。

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也有為數不少的網友與蕭湘公子持反面意見，稱蕭湘公子這個行為分明故意挑釁找麻煩，警察也是人當然要進食，並指蕭湘公子既然是退休員警，還在職時也不一定做得多好，沒必要退休後擺出一副「官樣」找學弟妹麻煩。

國道警局表示，當時服勤的吳姓男警與蕭姓女警屬樹林分隊，轄區內沒有休息站，依表排巡邏路線至國道2號大湳交流道迴轉時，因蕭員之生理需求，2員向勤務指揮中心報備離轄前往就近超商，10分鐘後即返轄續服勤務。國道警局強調，員警如有生活、飲食等生理需求皆依規定辦理向勤指中心報備，除要求勤務紀律外，也同時維護員警健康權。

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