為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

紅斑馬跨轄買餐遭網友出征 國道警：支持基層並維護員警健康權

蕭湘公子拍影片指責國道警跨轄購餐。（記者徐聖倫翻攝）

蕭湘公子拍影片指責國道警跨轄購餐。（記者徐聖倫翻攝）

2023/09/20 13:32

〔記者徐聖倫／新北報導〕自稱是退休員警、在中國APP抖音時常發文指責警方勤務的「蕭湘公子」，昨凌晨上傳影片，他拍下國道員警開著俗稱「紅斑馬」的巡邏車到桃園市龜山購買宵夜，直指2名巡邏員警隨意「跨轄」非常不該，若國道上出事誰來處理。國道警局今做出回應，此2員因生理需求第一時間有所報備，不論是內急或是購餐，2員10分鐘後隨即返會崗位，國道警局表明支持立場，並表示堅定維護員警的「健康權」。

蕭湘公子的影片發上抖音後引來支持者對員警的撻伐聲浪，紛紛留言質疑員警的不是，有網友說蕭湘公子監督警方的行為是為「公民發聲」，質疑值勤時間為何還能離轄買宵夜，紅斑馬也違停在紅線上，直指警方「未盡本份」。

也有為數不少的網友與蕭湘公子持反面意見，稱蕭湘公子這個行為分明故意挑釁找麻煩，警察也是人當然要進食，並指蕭湘公子既然是退休員警，還在職時也不一定做得多好，沒必要退休後擺出一副「官樣」找學弟妹麻煩。

國道警局表示，當時服勤的吳姓男警與蕭姓女警屬樹林分隊，轄區內沒有休息站，依表排巡邏路線至國道2號大湳交流道迴轉時，因蕭員之生理需求，2員向勤務指揮中心報備離轄前往就近超商，10分鐘後即返轄續服勤務。國道警局強調，員警如有生活、飲食等生理需求皆依規定辦理向勤指中心報備，除要求勤務紀律外，也同時維護員警健康權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
妙齡女騎機車誤上國道 不甩紅斑馬攔查
2022/04/27 13:08

妙齡女騎機車誤上國道 不甩紅斑馬攔查
託運卡車閃避急煞小轎車 警大讚：大哥神技術
2019/02/28 20:12

託運卡車閃避急煞小轎車 警大讚：大哥神技術

「昂峰惟美」近捷運、享商圈
汐止6車追撞2輕傷...警還沒下車 「紅斑馬」就屁股開花
2018/01/26 11:22

汐止6車追撞2輕傷...警還沒下車 「紅斑馬」就屁股開花
不甩紅斑馬 女騎贓車狂飆國道7公里
2017/09/20 13:06

不甩紅斑馬 女騎贓車狂飆國道7公里

挺亞運國手 台新金祭奪金大紅包
啥米！媽祖指示試乘「紅斑馬」 福佑國道平安
2017/03/05 19:37

啥米！媽祖指示試乘「紅斑馬」 福佑國道平安
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播